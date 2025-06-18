Дадли о Маршанде и победе в Кубке Стэнли: «Его подписание – решающий ход для «Флориды». Не уверен, что без него мы бы выиграли»

Рик Дадли оценил вклад Брэда Маршанда в победу «Флориды» в Кубке Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии (4-2). 37-летний Маршанд набрал 20 (10+10) очков в плей-офф – это четвертый показатель среди всех хоккеистов. Незадолго до закрытия окна переходов, его выменяли из «Бостона» на пик в 1-м раунде драфта-2027 года.

«Билли (генменеджер «Пантерс» Билл Зито – Спортс’‘) просто вышел и взял Маршанда – и он стал для нас всем. Таких парней в команде никогда не бывает слишком много.

Он целенаправленно пошел за ним, и это было по-настоящему решающий ход. Не уверен, что мы вообще были бы здесь без него», – сказал бывший генеральный менеджер, а ныне старший советник «Флориды».