Ткачак о «Бостоне»: «Ожидали, что они пройдут «Торонто». Их победы над «Флоридой» в регулярке не имеют значения»

Теги Торонто Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак ожидал, что «Бостон» пройдет «Торонто» в плей-офф.

«Брюинс» обыграли «Лифс» (4-3, 2:1 ОТ в седьмом матче) в первом раунде Кубка Стэнли. 

Во втором раунде «Бостон» встретится с «Флоридой». Год назад команды играли в первом раунде, и «мишки» уступили (3-4 после 3-1). 

«Серия затянулась, но по тому, как она складывалась, мы все ожидали, что выиграет «Бостон». Уверен, что многие так думали в самом начале. 

Да, в плей-офф всегда есть неопределенность. Но вообще мы ожидали, что именно они пройдут дальше. 

В регулярке они нас превосходили («Бостон» выиграл все 4 матча – прим. Sports). Они используют этот момент для положительного настроя на серию. Мы же рассуждаем так: «Регулярка не имеет значения, плей-офф все покажет», – сказал Ткачак

2 комментария
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