Ткачак о «Бостоне»: «Ожидали, что они пройдут «Торонто». Их победы над «Флоридой» в регулярке не имеют значения»

Мэттью Ткачак ожидал, что «Бостон» пройдет «Торонто» в плей-офф.

«Брюинс» обыграли «Лифс» (4-3, 2:1 ОТ в седьмом матче) в первом раунде Кубка Стэнли.

Во втором раунде « » встретится с «Флоридой». Год назад команды играли в первом раунде, и «мишки» уступили (3-4 после 3-1).

«Серия затянулась, но по тому, как она складывалась, мы все ожидали, что выиграет «Бостон». Уверен, что многие так думали в самом начале.

Да, в плей-офф всегда есть неопределенность. Но вообще мы ожидали, что именно они пройдут дальше.

В регулярке они нас превосходили («Бостон» выиграл все 4 матча – прим. Sports). Они используют этот момент для положительного настроя на серию. Мы же рассуждаем так: «Регулярка не имеет значения, плей-офф все покажет», – сказал .