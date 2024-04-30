Юров о том, сколько «Металлург» будет на вершине КХЛ: «ЦСКА был два года. Мы можем больше»

Данила Юров ответил на вопрос о том, сколько «Металлург» будет лидером КХЛ.

Магнитогорская команда выиграла Кубок Гагарина в прошедшем сезоне .

– Как получилось, что столь молодая команда с новым главным тренером в первом же сезоне выиграла ?

– Все в совокупности – тренерская работа, наши правильные действия в плей-офф.

Каждый засунул свое «я» куда подальше. Отсюда и получился такой результат.

– С учетом того, что команда у вас очень молодая, как долго она будет на вершине в КХЛ?

– был два года. Я думаю, мы можем больше.

– Можете превзойти?

– Думаю, да. 100%, – сказал нападающий « » .