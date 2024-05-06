«Ак Барс» – единственный клуб КХЛ, не взявший ни одного тренерского запроса в сезоне-2023/24

Теги Ак Барс Салават Юлаев Сибирь ЦСКА Локомотив Трактор Автомобилист судьи рейтинги Зинэтула Билялетдинов КХЛ Барыс Адмирал Куньлунь Ред Стар Sports – Казахстан Хоккей

КХЛ опубликовала статистику тренерских запросов в сезоне-2023/24.

Тренерские штабы команд Фонбет Чемпионата КХЛ взяли 127 запросов, 75 из них оказались верными.

«Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова стал единственным клубом лиги, который не взял ни одного тренерского запроса в сезоне.

Чаще всего этим инструментом пользовались «Трактор» (12), «Локомотив» (11), «Сибирь» и «Адмирал» (оба – по 8).

Первое место по успешности тренерских запросов занимает «Куньлунь» – 86% правильных челленджей (6 из 7). Следом идут ЦСКА (80%, 4 из 5), «Автомобилист», «Салават Юлаев» и «Барыс» (75%, 3 из 4).

Самые популярные запросы тренеров – блокировка вратаря и положение вне игры перед взятием ворот: 66 и 53 случая соответственно.

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4 комментария
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Билл: "Я слишком стар для этого д...рьма"
+24
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+24
Больше всех взял Ротенберг без страха и упрека против белорусских и казахских канадцев ст слезами на глазах!
+4
-1
+3
Значит не было причины
0
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И в плей-офф не успели
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