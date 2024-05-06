«Ак Барс» – единственный клуб КХЛ, не взявший ни одного тренерского запроса в сезоне-2023/24

КХЛ опубликовала статистику тренерских запросов в сезоне-2023/24.

Тренерские штабы команд Фонбет Чемпионата КХЛ взяли 127 запросов, 75 из них оказались верными.

« » под руководством стал единственным клубом лиги, который не взял ни одного тренерского запроса в сезоне.

Чаще всего этим инструментом пользовались « » (12), « » (11), « » и «Адмирал» (оба – по 8).

Первое место по успешности тренерских запросов занимает «Куньлунь» – 86% правильных челленджей (6 из 7). Следом идут ЦСКА (80%, 4 из 5), «Автомобилист», «Салават Юлаев» и «Барыс» (75%, 3 из 4).

Самые популярные запросы тренеров – блокировка вратаря и положение вне игры перед взятием ворот: 66 и 53 случая соответственно.