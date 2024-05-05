Демидов стал самым ценным игроком сезона МХЛ во второй раз подряд

Иван Демидов признан самым ценным игроком чемпионата МХЛ.

В Москве состоялась Церемония закрытия 15-го сезона Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

Самым ценным игроком чемпионата-2023/24 был признан из « ». В регулярке он набрал 60 (23+37) баллов в 30 матчах. В 17 играх плей-офф он отметился 28 (11+17) очками. Нападающий во второй раз подряд стал самым ценным игроком сезона .

Лучшим вратарем признан Евгений Волохин (« »). Он стал лучшим по коэффициенту надежности в регулярном чемпионате (1,57) и третьим по проценту отраженных бросков (93,8). В 31 матче регулярки на его счету 22 победы, в 7 играх плей-офф – 3.

Лучшим защитником стал Марк Ульев («Локо»). Он набрал 40 (8+32) очков в 53 матчах регулярки при показателе полезности «+52» и стал лучшим защитником-ассистентом лиги. В плей-офф он сделал 6 передач в 19 играх.

Лучшим снайпером стал Артем Иванов (МХК «Динамо»). Он забросил 30 шайб в 52 матчах. На его счету пять дублей и один хет-трик.

Лучшим бомбардиром признан Иван Волгин (« »). Он набрал 64 (24+40) очка в 54 матчах.

Лучшим новичком стал Иван Рябкин (МХК «Динамо»). Нападающий набрал 58 (24+34) очков в 44 играх регулярки. В 5 матчах плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов.

Лучшим тренером признан Олег Таубер («Локо»). Под его руководством ярославцы заняли первое место в «Золотом» дивизионе Западной конференции и стали самой результативной командой регулярного чемпионата (248 голов в 52 матчах). В плей-офф «Локо» дошел до финала и во второй раз в истории стал обладателем серебряных наград.