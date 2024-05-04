«Салават Юлаев» отказался от перехода Максима Третьяка

Максим Третьяк не перейдет в «Салават Юлаев».

Клуб из Башкортостана отказался от подписания контракта с голкипером, об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

Ранее появилась информация, что вратарь пополнит состав « ».

Голкипер провел предыдущие четыре сезона в составе « ». Он выступал за команду с сезона-2020/21.

В прошедшем сезоне провел 17 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 4,54 шайбы и отражая 88,3% бросков. Вратарь сыграл один матч на ноль.

Вратарь в лиге также играл за рижское «Динамо» и «Адмирал». В общей сложности на данный момент провел 116 игр в регулярных чемпионатах .