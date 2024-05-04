«Салават Юлаев» отказался от перехода Максима Третьяка

Теги Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Михаил Зислис Максим Третьяк Сочи Хоккей

Максим Третьяк не перейдет в «Салават Юлаев».

Клуб из Башкортостана отказался от подписания контракта с голкипером, об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

Ранее появилась информация, что вратарь пополнит состав «Салавата Юлаева».

Голкипер провел предыдущие четыре сезона в составе «Сочи». Он выступал за команду с сезона-2020/21.

В прошедшем сезоне Максим Третьяк провел 17 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 4,54 шайбы и отражая 88,3% бросков. Вратарь сыграл один матч на ноль.

Вратарь в лиге также играл за рижское «Динамо» и «Адмирал». В общей сложности на данный момент провел 116 игр в регулярных чемпионатах КХЛ.

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10 комментариев
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Никому не нужен вратарь-дыра
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Не прокатило кумовство.
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Молодцы, соседи!
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Пронесло
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Один желтушник (Шевченко) чушь написал, другой желтушник (Зислис) чушь опроверг ))) В следующий раз будет наоборот. А Третьяк походу и не ведал, что в Салавате может сыграть ) Таков, к сожалению, нынче уровень спортивной прессы - слухи да сплетни, большего ждать не приходится. И Спортс тут на гребне волны, заполняя колонку всяким мусором )) Народ же всё схавает )))
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А что, так можно было?

Теперь в наказание будут с Торосом в одной лиге :)
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Почитали комменты на спортсе, не иначе!
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Ответ Эд..19
Один желтушник (Шевченко) чушь написал, другой желтушник (Зислис) чушь опроверг ))) В следующий раз будет наоборот. А Третьяк походу и не ведал, что в Салавате может сыграть ) Таков, к сожалению, нынче уровень спортивной прессы - слухи да сплетни, большего ждать не приходится. И Спортс тут на гребне волны, заполняя колонку всяким мусором )) Народ же всё схавает )))
Бабаев подтвердил, что разговоры ведутся, но Салават ещё думает, если выберет своего или Третьяка.
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