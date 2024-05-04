«Салават Юлаев» отказался от перехода Максима Третьяка
Максим Третьяк не перейдет в «Салават Юлаев».
Клуб из Башкортостана отказался от подписания контракта с голкипером, об этом сообщил журналист Михаил Зислис.
Ранее появилась информация, что вратарь пополнит состав «Салавата Юлаева».
Голкипер провел предыдущие четыре сезона в составе «Сочи». Он выступал за команду с сезона-2020/21.
В прошедшем сезоне Максим Третьяк провел 17 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 4,54 шайбы и отражая 88,3% бросков. Вратарь сыграл один матч на ноль.
Вратарь в лиге также играл за рижское «Динамо» и «Адмирал». В общей сложности на данный момент провел 116 игр в регулярных чемпионатах КХЛ.
Теперь в наказание будут с Торосом в одной лиге :)