Бабаев о Максиме Третьяке: «Говорить о переходе в «Салават» преждевременно. Они еще не определились: использовать кого‑то из «Тороса» или со стороны»
Шуми Бабаев высказался о возможном переходе Максима Третьяка в «Салават».
Ранее появилась информация о том, что после 4 сезонов в «Сочи» голкипер станет игроком уфимского клуба.
«Был разговор с Уфой, но не конкретный. Мы просто общались, поэтому говорить о переходе в «Салават» преждевременно. Да, Илья Ежов закончил, там нужен вратарь.
Но они еще не определились: рассматривают вариант использовать кого‑то из своих, кто был задействован больше в «Торосе», или все‑таки приглашать со стороны.
Но в клубе должны отдавать себе отчет, готовы ли они идти в сезон с вратарем, сыгравшим в КХЛ 1-2 игры? Тем более, Макс в прошлом сезоне, в те моменты когда ему доверяли, показал себя с очень хорошей стороны», – сказал агент.
Надеюсь у руководителей Салавата есть голова на плечах - и они не будут брать эту дыру в воротах.