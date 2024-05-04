Бабаев о Максиме Третьяке: «Говорить о переходе в «Салават» преждевременно. Они еще не определились: использовать кого‑то из «Тороса» или со стороны»

Шуми Бабаев высказался о возможном переходе Максима Третьяка в «Салават».

Ранее появилась информация о том, что после 4 сезонов в « » голкипер станет игроком уфимского клуба.

«Был разговор с Уфой, но не конкретный. Мы просто общались, поэтому говорить о переходе в « » преждевременно. Да, Илья Ежов закончил, там нужен вратарь.

Но они еще не определились: рассматривают вариант использовать кого‑то из своих, кто был задействован больше в « », или все‑таки приглашать со стороны.

Но в клубе должны отдавать себе отчет, готовы ли они идти в сезон с вратарем, сыгравшим в 1-2 игры? Тем более, в прошлом сезоне, в те моменты когда ему доверяли, показал себя с очень хорошей стороны», – сказал агент.