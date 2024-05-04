Бабаев о Максиме Третьяке: «Говорить о переходе в «Салават» преждевременно. Они еще не определились: использовать кого‑то из «Тороса» или со стороны»

Теги Салават Юлаев Торос Шуми Бабаев КХЛ ВХЛ Максим Третьяк Сочи Матч ТВ Хоккей

Шуми Бабаев высказался о возможном переходе Максима Третьяка в «Салават».

Ранее появилась информация о том, что после 4 сезонов в «Сочи» голкипер станет игроком уфимского клуба. 

«Был разговор с Уфой, но не конкретный. Мы просто общались, поэтому говорить о переходе в «Салават» преждевременно. Да, Илья Ежов закончил, там нужен вратарь.

Но они еще не определились: рассматривают вариант использовать кого‑то из своих, кто был задействован больше в «Торосе», или все‑таки приглашать со стороны.

Но в клубе должны отдавать себе отчет, готовы ли они идти в сезон с вратарем, сыгравшим в КХЛ 1-2 игры? Тем более, Макс в прошлом сезоне, в те моменты когда ему доверяли, показал себя с очень хорошей стороны», – сказал агент. 

7 комментариев
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Максим Третьяк - типичный пример блата и кумовства в отечественном хоккее. Абсолютно нулевой игрок, тем не менее, ему всегда находят тёплое местечко.
Надеюсь у руководителей Салавата есть голова на плечах - и они не будут брать эту дыру в воротах.
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Вот обрадовал, он нам и не нужен.
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Готовы-готовы, есть Вязовой, есть Брагинский вроде как, на роль бэкапа уж потянут.....
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Главное чтоб в Торпедо его не пристроил.Ларионов у нас есть Крутов на подходе.Ещё Третьяк на ворота.С остальными пока сложно но при желании можно.
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А почему бы не к Ротенбергу в коллекцию
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Ну если дедушка будет оплачивать контракт, почему нет. Надо же ему развиваться, вообще мне жалко парня, чисто по людски, родился не в той семье сейчас дед наседает, хочет из него себя любимого сделать.
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