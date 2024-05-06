Грицюк о матче с Беларусью в Омске: «Валидол выпил до игры. Немного мандражировал, потому что понимал: придут те, кто осуждал меня. Боялся сыграть не на своем уровне»

Теги Авангард СКА Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Матч ТВ Арсений Грицюк сборная России U25 Хоккей

Арсений Грицюк рассказал, что нервничал перед игрой «России 25» в Омске.

Сборная обыграла команду Беларуси в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0. Грицюк забросил две шайбы.

«Приятно на родном льду, в родном городе отличиться, тем более дважды. Большая благодарность болельщикам, поддерживающим нас на протяжении всего матча. Омск остается в моем сердце.

Тренер сказал, что мог забить пять? Если он так сказал, значит, было под силу. 3-4 мог забить, там уже мастерство подвело. Хет‑трик тоже не получилось. Хотя бы два для меня – уже здорово.

Ехал в автобусе, немного мандражировал, потому что понимал: и знакомые придут на игру, и те, кто осуждал меня, боялся сыграть не на своем уровне. Нервничал немного, валидол выпил до игры. Безусловно, самая приятная атмосфера на хоккее – в Омске», – сказал форвард «России 25» Арсений Грицюк.

Напомним, в прошлом году нападающий перешел из омского «Авангарда» в СКА.

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