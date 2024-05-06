Грицюк о матче с Беларусью в Омске: «Валидол выпил до игры. Немного мандражировал, потому что понимал: придут те, кто осуждал меня. Боялся сыграть не на своем уровне»

Арсений Грицюк рассказал, что нервничал перед игрой «России 25» в Омске.

Сборная обыграла команду Беларуси в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0. Грицюк забросил две шайбы.

«Приятно на родном льду, в родном городе отличиться, тем более дважды. Большая благодарность болельщикам, поддерживающим нас на протяжении всего матча. Омск остается в моем сердце.

Тренер сказал, что мог забить пять? Если он так сказал, значит, было под силу. 3-4 мог забить, там уже мастерство подвело. Хет‑трик тоже не получилось. Хотя бы два для меня – уже здорово.

Ехал в автобусе, немного мандражировал, потому что понимал: и знакомые придут на игру, и те, кто осуждал меня, боялся сыграть не на своем уровне. Нервничал немного, валидол выпил до игры. Безусловно, самая приятная атмосфера на хоккее – в Омске», – сказал форвард «России 25» Арсений Грицюк.

Напомним, в прошлом году нападающий перешел из омского «Авангарда» в СКА.