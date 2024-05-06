Волк заработает 143 млн рублей за 2 сезона в «Автомобилисте» («Чемпионат»)
Кертис Волк заработает 143 млн рублей за 2 года в «Автомобилисте».
Как сообщает «Чемпионат», зарплата форварда составит 75 млн рублей в сезоне-2024/25, в сезоне-2025/26 он получит 68 млн рублей.
Ранее стало известно, что 31-летний нападающий продлил контракт с клубом на два года.
В минувшем регулярном чемпионате Кертис Волк провел 60 матчей за «Автомобилист» и набрал 28 (8+20) очков при полезности «плюс 1».
В плей-офф он провел 15 игр и отметился 7 (1+6) баллами за результативность при полезности «минус 9».
75 лямов - не перебор ли ?