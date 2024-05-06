Волк заработает 143 млн рублей за 2 сезона в «Автомобилисте» («Чемпионат»)

Теги Автомобилист КХЛ Кертис Волк Чемпионат.com деньги Хоккей

Кертис Волк заработает 143 млн рублей за 2 года в «Автомобилисте».

Как сообщает «Чемпионат», зарплата форварда составит 75 млн рублей в сезоне-2024/25, в сезоне-2025/26 он получит 68 млн рублей.

Ранее стало известно, что 31-летний нападающий продлил контракт с клубом на два года.

В минувшем регулярном чемпионате Кертис Волк провел 60 матчей за «Автомобилист» и набрал 28 (8+20) очков при полезности «плюс 1».

В плей-офф он провел 15 игр и отметился 7 (1+6) баллами за результативность при полезности «минус 9».

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4 комментария
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Жаль Travis Zajac завязал и не приедет в КХЛ
+7
-1
+6
По данным Спорт-Экспресс в сезоне 23/24 у него была зарплата 45 лямов.
75 лямов - не перебор ли ?
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+2
Когда волк на тебя смотрит — это значит, что он тебя видит. Ауф
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Ответ Михаил Опякин
Жаль Travis Zajac завязал и не приедет в КХЛ
Valk это Соколов скорее. Можно Орлова позвать доигрывать через год
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