Волк заработает 143 млн рублей за 2 сезона в «Автомобилисте» («Чемпионат»)

Кертис Волк заработает 143 млн рублей за 2 года в «Автомобилисте».

Как сообщает «Чемпионат», зарплата форварда составит 75 млн рублей в сезоне-2024/25, в сезоне-2025/26 он получит 68 млн рублей.

Ранее стало известно, что 31-летний нападающий продлил контракт с клубом на два года.

В минувшем регулярном чемпионате провел 60 матчей за « » и набрал 28 (8+20) очков при полезности «плюс 1».

В плей-офф он провел 15 игр и отметился 7 (1+6) баллами за результативность при полезности «минус 9».