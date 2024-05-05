Лукоянов может покинуть «Ак Барс». Форвард провел 13 сезонов в клубе

Артем Лукоянов с большой долей вероятности покинет «Ак Барс».

Об этом сообщает Metaratings.

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (9+7) очков.

В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 5 игр.

провел 13 сезонов в составе « ».

Лукоянов о переговорах с «Ак Барсом»: «Решаем, на сколько лет будет продлен контракт. Есть 4 предложения от других клубов, но мне не хочется уезжать»