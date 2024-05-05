Лукоянов может покинуть «Ак Барс». Форвард провел 13 сезонов в клубе

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов с большой долей вероятности покинет «Ак Барс».

Об этом сообщает Metaratings.

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (9+7) очков.

В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 5 игр. 

Артем Лукоянов провел 13 сезонов в составе «Ак Барса».

Лукоянов о переговорах с «Ак Барсом»: «Решаем, на сколько лет будет продлен контракт. Есть 4 предложения от других клубов, но мне не хочется уезжать»

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6 комментариев
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В театр походу собрался навыки то имеются
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Один из немногих, кому в этом сезоне не все равно было
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Наконец с балаболом, кинувшего собственного отца, попрощались. АкБарс очищается.
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Поди Курьянов уже телефон оборвал агенту Лукьянова.
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