Брылин о неудачах «Нью-Джерси» в сезоне: «Хьюз играл с травмой, потеряли Хэмилтона, Хишир и Майер пропускали матчи. Когда в спецбригадах 20-летние защитники, тяжело ждать стабильности»

Сергей Брылин прокомментировал слабые результаты «Нью-Джерси» в этом сезоне.

Команда заняла 13-е место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

– Год назад «Нью-Джерси» впервые с 2018 года сумел выйти в плей-офф НХЛ и обыграл в первом раунде «Рейнджерс». Наверняка все ожидали, что команда в этом сезоне как минимум повторит этот результат?

– Да, мы настраивались, что продолжим идти вперед. Я помню, летом все говорили, что мы обязательно попадем в плей-офф, что готовы сделать следующий шаг. Может, это где-то сыграло с нами злую шутку.

Если анализировать, что случилось, мы потеряли лицо как быстрая, атакующая, агрессивная команда. Причины этому разные, но я не буду о них говорить.

Конечно, это стандартная отговорка, но когда у тебя твои основные игроки выбывают из состава, то начинаются проблемы. Мы потеряли ведущего защитника Дуги Хэмилтона, Джек Хьюз играл травмированным, Нико Хишир, Тимо Майер пропускали игры. Все это сложилось, и поэтому такой результат.

Достоинством того же Хэмилтона является доставка шайбы до ворот, он здорово бросает, подключается к атаке, и в большинстве его бросков нам не хватало.

Начали мы сезон очень хорошо, большинство работало, и, конечно, когда в твоих спецбригадах играют 20-летние защитники на синей линии, тяжело было ждать стабильности. Ясно, что пройти чемпионат на уровне реализации большинства в 25-30% очень тяжело.

Это «Эдмонтон» и «Тампа» могут так сделать, а нам это не удалось, – сказал помощник главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин.