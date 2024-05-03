Брылин продлил контракт с «Нью-Джерси» на год: «Генменеджер хорошо отзывался о моей работе и сказал, что я это заработал»
«Нью-Джерси» продлил соглашение с тренером Сергеем Брылиным на один год.
Специалист вошел в тренерский штаб команды в августе 2022 года.
«Клуб продлил на один год контракт со мной. У меня был такой пункт в соглашении, что клуб может сделать это, и такое произошло.
Я поговорил с генменеджером. Это произошло через неделю после нашей последней игры. Детальных разговоров не было. Мы быстро пообщались, обменялись мнениями.
Том Фицджералд рассказал, почему он это сделал, мы поблагодарили друг друга. Думаю, когда в ближайшее время мы определимся, кто будет главным тренером на следующий сезон, будет более детальный разговор по поводу моей работы», – сказал помощник главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин.
Брылин рассказал, почему генменеджер «Нью-Джерси» принял решение о продлении соглашения.
«Он сказал, что сейчас такая неопределенная ситуация, неизвестно, кто будет главным тренером. И он это сделал, чтобы защитить меня от событий, которые могут произойти, а могут и не произойти.
Я его поблагодарил за это, он хорошо отзывался о моей работе и сказал, что я это заработал. Мы поняли друг друга», – рассказал тренер.