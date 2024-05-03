Брылин продлил контракт с «Нью-Джерси» на год: «Генменеджер хорошо отзывался о моей работе и сказал, что я это заработал»

Теги Нью-Джерси Сергей Брылин НХЛ Том Фицджералд ТАСС Хоккей

«Нью-Джерси» продлил соглашение с тренером Сергеем Брылиным на один год.

Специалист вошел в тренерский штаб команды в августе 2022 года.

«Клуб продлил на один год контракт со мной. У меня был такой пункт в соглашении, что клуб может сделать это, и такое произошло.

Я поговорил с генменеджером. Это произошло через неделю после нашей последней игры. Детальных разговоров не было. Мы быстро пообщались, обменялись мнениями.

Том Фицджералд рассказал, почему он это сделал, мы поблагодарили друг друга. Думаю, когда в ближайшее время мы определимся, кто будет главным тренером на следующий сезон, будет более детальный разговор по поводу моей работы», – сказал помощник главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин.

Брылин рассказал, почему генменеджер «Нью-Джерси» принял решение о продлении соглашения.

«Он сказал, что сейчас такая неопределенная ситуация, неизвестно, кто будет главным тренером. И он это сделал, чтобы защитить меня от событий, которые могут произойти, а могут и не произойти.

Я его поблагодарил за это, он хорошо отзывался о моей работе и сказал, что я это заработал. Мы поняли друг друга», – рассказал тренер.

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4 комментария
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Ответ alex072
Очень успешная игроцкая карьера и тренерская карьера для среднего игрока
Звездой конечно не был, но роливик скилованный был.
+3
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+2
Очень успешная игроцкая карьера и тренерская карьера для среднего игрока
+3
-3
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