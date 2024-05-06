Брылин о потере Маклауда и Фута из-за обвинений в сексуальном насилии: «Шок для тренеров и ребят в «Нью-Джерси». Была надежда, что все обойдется»

Теги происшествия Нью-Джерси Сергей Брылин НХЛ Майкл Маклауд Кэл Фут ТАСС Хоккей

Сергей Брылин прокомментировал скандал с отстранением двух игроков «Нью-Джерси».

Пятерым игрокам сборной Канады, участвовавшим в МЧМ-2018, предъявили обвинения в сексуальном насилии. В их число входят два хоккеиста «Нью-Джерси». Они отстранены от матчей НХЛ на все время ведения следственных действий.

– В ходе сезона вы потеряли защитника Кэла Фута и центрального нападающего Майкла Маклауда.

– Да, их потеря нанесла нам огромный урон. Тот же Майкл был мотором нашей команды. Когда мы его потеряли, он вообще по вбрасываниям шел на первом месте в лиге.

Ребята его любят в команде, и, как мне кажется, этот сезон был для него лучшим за всю карьеру. Поэтому обидно, что так получилось.

Последние два года ходили слухи, что их могли отстранить. У нас была надежда, что все обойдется. Но когда это случилось, это было шоком не только для тренеров, но и для многих ребят в команде, и повлияло на атмосферу в коллективе.

Я знаю, у Майкла было в команде много близких друзей, и для них это стало серьезным ударом – они были разочарованы и расстроены этим обстоятельством. Думаю, что это тоже повлияло на игру команды и индивидуально на хоккеистов.

Нам не хватило энергии Маклауда, напористости, наглости, самоотверженной игры, – сказал помощник главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин.

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1 комментарий
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"Нам не хватило энергии Маклауда, напористости, наглости" - зато жертве хватило.
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