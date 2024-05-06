Гафин о приглашении Овечкина на базу «Динамо»: «Мы хорошо общаемся. Когда он приедет, решим, какие будут планы»
Дмитрий Гафин сообщил о желании пригласить Александра Овечкина на базу «Динамо».
38-летний форвард «Вашингтона» закончил выступление в этом сезоне НХЛ. «Кэпиталз» проиграли «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли.
В 2022 году Овечкин вышел в составе бело-голубых на товарищеский матч против «Амкала» и забил на десятой минуте встречи.
«Пока не созванивались с Овечкиным. Мы с ним хорошо общаемся.
Есть ли желание его пригласить [на базу клуба]? Приедет в Москву, пообщаемся и решим, какие у нас будут планы», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.