Генменеджер «Трактора» о сезоне: «На приеме у губернатора получили положительную оценку. Заварухин и Марат Аскаров провели хорошую работу. Нам есть чем гордиться»

Алексей Волков подвел итоги сезона для «Трактора».

Клуб проиграл «Локомотиву» в полуфинальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (0-4).

«Всех поздравляю с окончанием сезона. Всех людей, которые переживали за «Трактор». У нас по регламенту КХЛ – бронзовые медали. На приеме у губернатора региона Алексея Текслера мы получили положительную оценку.

Мы будем чествовать ребят перед началом сезона на презентации команды, которая будет в августе. Большая часть игроков имеют действующие контракты. Если ребята будут играть в других командах, то сделаем красочное мероприятие по вручению им медалей.

Мы будем готовиться к тому, что в следующем сезоне нам необходимо как минимум сохранить тот уровень, которого мы достигли в этом чемпионате. и Марат Аскаров провели хорошую работу. Нам есть чем гордиться.

Серии были очень красочными. Мы завоевали симпатию не только челябинских болельщиков, но и людей, которые сопереживали.

Молодежная команда тоже преодолела очень серьезных оппонентов. Хорошая серия была с «Авто». С «Омскими Ястребами» удалось совершить маленький подвиг и отыграться с 0:2 в серии.

Регулярный чемпионат прошел достаточно неплохо. Были свои нюансы, которые сделали нас сильнее. По итогам плей-офф абсолютно солидарен с оценкой президента клуба, которого хочу поблагодарить за участие и поддержку. Алексей Текслер был всегда вовлечен в дела команды», – сказал генеральный менеджер « » .