Генеральный менеджер «Трактора» высказался о конфликте с тренерским штабом.

Челябинская команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в нем «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.

Ранее появилась информация, что контракт с главным тренером «Трактора» Алексеем Заварухиным могут не продлить.

– Есть противостояние между руководством и тренерским штабом?

– То, что некоторые называют конфликтами, я назову всего лишь рабочими моментами. У нас никаких конфликтов личных не может быть. Мы делаем одну работу.

Когда перед плей‑офф команда проигрывает шесть игр из семи, то надо садиться и разговаривать. Все высказались довольно откровенно. Я считаю, что это стало отправной точкой, которая позволила нам зайти с дружеской и товарищеской атмосферой в плей‑офф.

Я пытался помочь во всех вопросах. В селекции мной допущены ошибки, это я признаю.

Остается ли Заварухин? Вопрос не ко мне, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.