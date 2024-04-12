Генменеджер «Трактора» о конфликте с Заварухиным: «Когда команда проигрывает 6 игр из 7 перед плей‑офф – надо садиться и разговаривать. В селекции мной допущены ошибки, признаю»
Генеральный менеджер «Трактора» высказался о конфликте с тренерским штабом.
Челябинская команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в нем «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.
Ранее появилась информация, что контракт с главным тренером «Трактора» Алексеем Заварухиным могут не продлить.
– Есть противостояние между руководством и тренерским штабом?
– То, что некоторые называют конфликтами, я назову всего лишь рабочими моментами. У нас никаких конфликтов личных не может быть. Мы делаем одну работу.
Когда перед плей‑офф команда проигрывает шесть игр из семи, то надо садиться и разговаривать. Все высказались довольно откровенно. Я считаю, что это стало отправной точкой, которая позволила нам зайти с дружеской и товарищеской атмосферой в плей‑офф.
Я пытался помочь во всех вопросах. В селекции мной допущены ошибки, это я признаю.
Остается ли Заварухин? Вопрос не ко мне, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.