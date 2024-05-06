«Даллас» – 2-й клуб в истории НХЛ, выигравший серию у действующего чемпиона с 0-2 после домашних игр

Теги рейтинги Кубок Стэнли Детройт Колорадо Даллас НХЛ Вегас Хоккей

«Даллас» вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, повторив уникальное достижение.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Старз» обыграли «Вегас» со счетом 2:1 (4-3) и вышли в следующий этап турнира.

Клуб из Техаса стал лишь вторым в истории НХЛ, сумевшим выиграть серию у действующего обладателя трофея после двух домашних поражений на старте.

Напомним, в первых матчах «Даллас» уступил 3:4 и 1:3. 

Они повторили достижение «Колорадо», который в аналогичной ситуации победил в серии с «Детройтом» в 1999 году.

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