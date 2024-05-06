Павелски – 7-й игрок в истории НХЛ с 8 победами в седьмых матчах серий плей-офф. Это рекорд
Джо Павелски – 7-й игрок в истории НХЛ с 8 победами в седьмых матчах серий.
«Даллас» обыграл «Вегас» в первом раунде Кубка Стэнли (4-3 в серии, 2:1 в седьмом матче).
39-летний нападающий провел все 7 матчей в серии и остался без набранных очков.
Победа в седьмом матче серии плей-офф стала для него 8-й за карьеру в лиге. Павелски (8-3 за карьеру) стал совладельцем рекорда по общему числу таких побед.
В список рекордсменов также входят Брэд Ричардс (8-0), Рэй Бурк (8-1), Джастин Уильямс (8-1), Карл Хагелин (8-2), Райан Макдона («Нэшвилл», 8-2) и Гленн Андерсон (8-4).