Павелски – 7-й игрок в истории НХЛ с 8 победами в седьмых матчах серий плей-офф. Это рекорд

Теги рейтинги Кубок Стэнли Даллас Джастин Уильямс Брэд Ричардс Джо Павелски НХЛ Рэй Бурк рекорды Гленн Андерсон Райан Макдона Карл Хагелин Хоккей

Джо Павелски – 7-й игрок в истории НХЛ с 8 победами в седьмых матчах серий.

«Даллас» обыграл «Вегас» в первом раунде Кубка Стэнли (4-3 в серии, 2:1 в седьмом матче). 

39-летний нападающий провел все 7 матчей в серии и остался без набранных очков. 

Победа в седьмом матче серии плей-офф стала для него 8-й за карьеру в лиге. Павелски (8-3 за карьеру) стал совладельцем рекорда по общему числу таких побед. 

В список рекордсменов также входят Брэд Ричардс (8-0), Рэй Бурк (8-1), Джастин Уильямс (8-1), Карл Хагелин (8-2), Райан Макдона («Нэшвилл», 8-2) и Гленн Андерсон (8-4). 

5 комментариев
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Ну рекорд если 9, а так просто в компании с глыбами)
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При этом ноль очков в семи матчах)
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Ответ chvl19
Ну рекорд если 9, а так просто в компании с глыбами)
он сам глыба
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Колорадо только в 7-м матче и можно одолеть, есть шансы на новый рекорд
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Ответ Einfach Safari
он сам глыба
Тут не спорю) просто присоединился к другим)
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