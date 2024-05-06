Павелски – 7-й игрок в истории НХЛ с 8 победами в седьмых матчах серий плей-офф. Это рекорд

Джо Павелски – 7-й игрок в истории НХЛ с 8 победами в седьмых матчах серий.

« » обыграл «Вегас» в первом раунде Кубка Стэнли (4-3 в серии, 2:1 в седьмом матче).

39-летний нападающий провел все 7 матчей в серии и остался без набранных очков.

Победа в седьмом матче серии плей-офф стала для него 8-й за карьеру в лиге. Павелски (8-3 за карьеру) стал совладельцем рекорда по общему числу таких побед.

В список рекордсменов также входят (8-0), (8-1), (8-1), Карл Хагелин (8-2), («Нэшвилл», 8-2) и Гленн Андерсон (8-4).