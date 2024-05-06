Аккаунт Кубка Стэнли в соцсети после вылета «Голден Найтс»: «Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе... Кроме меня»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас ахахаха Хоккей

Аккаунт Кубка Стэнли в соцсети отреагировал на вылет «Вегаса» шуткой.

Действующий обладатель трофея завершил выступление в плей-офф в первом раунде, проиграв «Далласу» (3-4, 1:2 в седьмом матче). 

«Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе... Кроме меня. Спасибо за все воспоминания, «Голден Найтс», – говорится в официальном аккаунте Кубка Стэнли в соцсети. 

В прошлом году «Вегас», дебютировавший в НХЛ в сезоне-2017/18, впервые в своей истории выиграл трофей. В финале «рыцари» победили «Флориду» (4-1). 

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5 комментариев
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Трололо )
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Без Вегаса как то привычнее в Кубке Стэнли
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Ну это высший пилотаж маркетинговых служб
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Остряки))
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Кубок - шутник)
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