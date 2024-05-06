Аккаунт Кубка Стэнли в соцсети после вылета «Голден Найтс»: «Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе... Кроме меня»
Аккаунт Кубка Стэнли в соцсети отреагировал на вылет «Вегаса» шуткой.
Действующий обладатель трофея завершил выступление в плей-офф в первом раунде, проиграв «Далласу» (3-4, 1:2 в седьмом матче).
«Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе... Кроме меня. Спасибо за все воспоминания, «Голден Найтс», – говорится в официальном аккаунте Кубка Стэнли в соцсети.
В прошлом году «Вегас», дебютировавший в НХЛ в сезоне-2017/18, впервые в своей истории выиграл трофей. В финале «рыцари» победили «Флориду» (4-1).