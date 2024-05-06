Барбашев стал лидером 1-го раунда Кубка Стэнли по числу силовых приемов – 41 в 7 играх. Любушкин – 8-й (29 в 7)
Иван Барбашев стал лидером 1-го раунда Кубка Стэнли по числу силовых приемов.
Форвард «Вегаса» завершил серию первого раунда с «Далласом» (3-4) с 41 хитом в 7 играх.
В топ-10 также вошли защитник «Торонто» Симон Бенуа (37 в 7), форвард «Торонто» Джон Таварес (34 в 7), форвард «Нэшвилла» Киффер Шервуд (33 в 6) и форвард «Вегаса» Уильям Каррье (33 в 7).
За ними следуют защитник «Бостона» Чарли Макэвой (32 в 7), форвард «Каролины» Джордан Стаал (31 в 6), защитник «Торонто» Илья Любушкин (29 в 7), форварды «Бостона» Трент Фредерик и Джейк Дебраск (по 28 в 7).