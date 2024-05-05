Воробьев о КХЛ: «Играть до 31 мая – очень правильный ход. Есть другие нововведения. Лига развивается и идет вперед»

Илья Воробьев поддерживает продление сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ до 31 мая.

– Следующий сезон КХЛ пройдет до 31 мая. Правильно ли это?

– В нынешней ситуации это естественное и правильное решение. Можно было начать сезон числа с 15 сентября, чтобы все дачники успели вернуться на трибуны. А играть до 31 мая – очень правильный ход. Могу сказать, что смотрел со стороны сезон, все изучал.

Например, теперь хоккеистам за воротами нельзя стоять, есть другие интересные моменты и нововведения. Лига развивается и идет вперед, – сказал главный тренер ЦСКА.