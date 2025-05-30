Любушкин и Дадонов не сыграли в 5-м матче финала Запада с «Эдмонтоном». Оба россиянина из «Далласа» попали в запас по ходу серии

Илья Любушкин и Евгений Дадонов не сыграли в 5-м матче серии с «Эдмонтоном» (3:6).

Оба россиянина попали в запас «Далласа » по ходу финала Западной конференции с «Ойлерс» (1-4).

31-летний защитник Любушкин в итоге принял участие только в первой игре серии.

В 14 матчах в текущем плей-офф на счету Ильи 3 (0+3) очка в 14 играх при полезности «минус 7», 18 силовых приемах, 15 блоках (делит 6-е место в команде) и среднем времени на льду 17:03.

36-летний форвард Дадонов не попал в состав в двух последних играх серии. Он завершил плей-офф с 4 (1+3) очками в 16 играх при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 11:39.