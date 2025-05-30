Эттинджер пропустил 2 гола после 2 бросков «Эдмонтона» в 5-й игре финала Запада и был заменен. У вратаря «Далласа» 85,3% сэйвов в серии

Джейк Эттинджер пропустил 2 гола после 2 бросков «Эдмонтона» в 5-м матче серии.

Вратарь «Далласа » вышел в старте на пятый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли против «Эдмонтона » (3:6, 1-4).

26-летний американец пропустил 2 гола после 2 бросков «Ойлерс» и был заменен на 8-й минуте.

В игру вступил Кейси ДеСмит , отразивший 17 бросков из 20 (последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота). На него было записано поражение в матче.

Эттинджер завершил серию с 93 отраженными бросками из 106 (85,3%). Всего в текущем плей-офф он провел 18 игр – 9 побед, 90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,82.