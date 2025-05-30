Эттинджер пропустил 2 гола после 2 бросков «Эдмонтона» в 5-й игре финала Запада и был заменен. У вратаря «Далласа» 85,3% сэйвов в серии
Джейк Эттинджер пропустил 2 гола после 2 бросков «Эдмонтона» в 5-м матче серии.
Вратарь «Далласа» вышел в старте на пятый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (3:6, 1-4).
26-летний американец пропустил 2 гола после 2 бросков «Ойлерс» и был заменен на 8-й минуте.
В игру вступил Кейси ДеСмит, отразивший 17 бросков из 20 (последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота). На него было записано поражение в матче.
Эттинджер завершил серию с 93 отраженными бросками из 106 (85,3%). Всего в текущем плей-офф он провел 18 игр – 9 побед, 90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,82.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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