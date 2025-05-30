Гафуров о новом тренере «Торпедо»: «Мы исторический выбор сделали – хотим играть в атаку, быстро, красиво. Для результата нужно добавить мощи, прагматичности. Поэтому пригласили Исакова»

Максим Гафуров рассказал, планирует ли «Торпедо» перестройку в команде.

Ранее председатель правления клуба заявил, что Алексей Исаков согласился стать тренером нижегородцев в КХЛ . Под его руководством «Торпедо-Горький » выиграл Кубок Чемпиона России-2025.

«Ни в коем случае. Мне само слово «перестройка» не нравится, это больше шаг в сторону обозначения подушки безопасности. Думаю, у нас хорошая команда и хороший фундамент.

И в целом тренера выбирали, продолжая систему и подчеркивая сильнейшие стороны, которые у нас есть.

Мы свой исторический выбор уже сделали – хотим играть в атаку, быстро, красиво. Да, нужно для результата чуть-чуть добавить мощи и прагматичности.

Вот для этого и Алексей Геннадьевич [Исаков], и ряд приобретений, которые вы узнаете уже после первого июня», – сказал председатель правления «Торпедо » Гафуров .