«Амур» и Мищенко продлили договор на один год. Защитник набрал 22 очка в 64 матчах в прошлом сезоне
«Амур» и Иван Мищенко продлили соглашение.
29-летний защитник подписал новый контракт с дальневосточным клубом на один год.
В прошлом сезоне Иван Мищенко провел 64 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 22 (5+17) очков при полезности «минус 18». Среднее игровое время – 21:57.
Хоккеист выступает за «Амур» с сезона-2023/24.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Амура»
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