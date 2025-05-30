«Амур» и Мищенко продлили договор на один год. Защитник набрал 22 очка в 64 матчах в прошлом сезоне

«Амур» и Иван Мищенко продлили соглашение.

29-летний защитник подписал новый контракт с дальневосточным клубом на один год.

В прошлом сезоне Иван Мищенко провел 64 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 22 (5+17) очков при полезности «минус 18». Среднее игровое время – 21:57.

Хоккеист выступает за «Амур» с сезона-2023/24.