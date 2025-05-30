Сериков о США: «Жизнь дорогая, за нее надо платить – потому что она роскошная. Чисто, красиво, хорошие дороги. Можно в носках по улице ходить, и они останутся чистыми»
В сезоне-2021/22 хоккеист провел 42 матчах за «Чикаго Вулвс» в АХЛ.
– Как вам Америка в плане быта?
– Мне там приходилось сложновато в плане того, что был молодым. Не было рядом родителей и жены. Несколько русских друзей, но это все равно не то.
В плане жизни в Америке все чисто, красиво, хорошие дороги, проблем нет. Там можно в носках по улице ходить, и они останутся чистыми после прогулки.
Другое дело, что там все дорого. Хотя с учетом нынешней инфляции в России не скажу, что есть сильная разница в деньгах.
В Америке жизнь дорогая. За нее надо платить. Потому что она роскошная.
– Жизнь в Америке сравнима с жизнью в Москве по комфорту?
– С Москвой, конечно, сравнима. Потому что это столица России. Если взять конкретно центр, то это лучший город в мире.
Не был, конечно, во всех городах США, но центр Москвы лучше, чем Чикаго или другой город Америки.
Провинцию России уже в пример ставить нельзя по уровню жизни. А нашу столицу можно, – сказал защитник «Нефтехимика» Артем Сериков.