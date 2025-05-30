Шэн и Муранов продлили контракты с «Адмиралом» на два года, Завгородний – на один
Три хоккеиста продлили соглашения с «Адмиралом».
Дмитрий Завгородний продлил соглашение с клубом на один год. Нападающий набрал 28 (9+19) очков в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в прошлом сезоне.
Форварды Иван Муранов и Павел Шэн подписали договоры с командой на два года.
Муранов записал на свой счет 14 (4+10) баллов в 56 матчах регулярного чемпионата в прошедшем сезоне.
Шэн отметился 33 (9+24) очками в 67 играх чемпионата в минувшем сезоне.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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