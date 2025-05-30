Широков о сленге: «Любимое молодежное слово – сигма. Буду стараться соответствовать статусу»
Сергей Широков высказался о познаниях в молодежном сленге.
«Меня дети дома обучают современному сленгу, в курсе всего.
Любимое молодежное слово – сигма. Я буду стараться соответствовать статусу сигмы», – сказал нападающий «Сибири» Сергей Широков.
На современном сленге термин «сигма» означает независимого и самодостаточного человека, который не подвержен влиянию большинства и отличается уверенностью, харизмой, а нередко и нестандартным, креативным мышлением.
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Опубликовал: Никита Надёжин
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