Широков о сленге: «Любимое молодежное слово – сигма. Буду стараться соответствовать статусу»

Сергей Широков высказался о познаниях в молодежном сленге.

«Меня дети дома обучают современному сленгу, в курсе всего.

Любимое молодежное слово – сигма. Я буду стараться соответствовать статусу сигмы», – сказал нападающий «Сибири » Сергей Широков .

На современном сленге термин «сигма» означает независимого и самодостаточного человека, который не подвержен влиянию большинства и отличается уверенностью, харизмой, а нередко и нестандартным, креативным мышлением.