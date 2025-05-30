Подколзин идет 4-м в плей-офф НХЛ по силовым приемам (74). Лидирует Хайман (111), второй – Беннетт (85)
Василий Подколзин идет четвертым по силовым приемам в розыгрыше Кубке Стэнли.
«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли, переиграв «Даллас» со счетом 4-1 в серии в финале Западной конференции.
В пятом матче серии «Ойлерс» победили 6:3. Нападающий канадской команды Василий Подколзин не отметился результативными действиями при полезности «плюс 1», одном блокированном броске, четырех силовых приемах и 12:15 на льду (1:33 – в меньшинстве).
В этом розыгрыше плей-офф Подколзин занимает четвертое место по количеству силовых приемов – 74 раза в 16 матчах.
На третьей строчке находится защитник «Далласа» Лиан Биксель (75), на второй – форвард «Флориды» Сэм Беннетт (85), на первой – нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман (111).
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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