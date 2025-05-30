Подколзин идет 4-м в плей-офф НХЛ по силовым приемам (74). Лидирует Хайман (111), второй – Беннетт (85)

Василий Подколзин идет четвертым по силовым приемам в розыгрыше Кубке Стэнли.

«Эдмонтон » вышел в финал Кубка Стэнли, переиграв «Даллас » со счетом 4-1 в серии в финале Западной конференции.

В пятом матче серии «Ойлерс» победили 6:3. Нападающий канадской команды Василий Подколзин не отметился результативными действиями при полезности «плюс 1», одном блокированном броске, четырех силовых приемах и 12:15 на льду (1:33 – в меньшинстве).

В этом розыгрыше плей-офф Подколзин занимает четвертое место по количеству силовых приемов – 74 раза в 16 матчах.

На третьей строчке находится защитник «Далласа » Лиан Биксель (75), на второй – форвард «Флориды» Сэм Беннетт (85), на первой – нападающий «Эдмонтона » Зак Хайман (111).