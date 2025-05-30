Джонсон продлил контракт с «Металлургом» на 2 года и получит 120 млн рублей за срок соглашения

Люк Джонсон продолжит выступать за «Металлург».

30-летний центральный нападающий подписал новый контракт с уральским клубом на два года.

Американец заработает 120 миллионов рублей за весь срок соглашения, об этом сообщает журналист Михаил Зислис.

В прошедшем сезоне Люк Джонсон набрал 26 (12+14) очков при полезности «плюс 14» в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

В плей-офф хоккеист провел 6 игр и записал на свой счет 3 (1+2) балла при полезности «минус 2».