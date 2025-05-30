Пыленков продлил контракт с «Динамо» на 2 года. Защитник говорил, что «будет выгрызать себе место в «Тампе»
Даниил Пыленков решил остаться в КХЛ.
24-летний защитник подписал новое соглашение с «Динамо» на два года.
Ранее хоккеист говорил, что собирается отправиться в НХЛ: «Буду выгрызать себе место в «Тампе». Если надо будет поиграть в АХЛ – я готов. Сейчас лучший момент, чтобы попробовать свои силы в НХЛ».
В прошедшем сезоне Даниил Пыленков провел 68 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 31 (6+25) балл при полезности «плюс 14».
В плей-офф Кубка Гагарина хоккеист сыграл 17 игр и отметился 7 (1+6) баллами при полезности «плюс 1».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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