Пыленков продлил контракт с «Динамо» на 2 года. Защитник говорил, что «будет выгрызать себе место в «Тампе»

Даниил Пыленков решил остаться в КХЛ.

24-летний защитник подписал новое соглашение с «Динамо » на два года.

Ранее хоккеист говорил, что собирается отправиться в НХЛ: «Буду выгрызать себе место в «Тампе» . Если надо будет поиграть в АХЛ – я готов. Сейчас лучший момент, чтобы попробовать свои силы в НХЛ».

В прошедшем сезоне Даниил Пыленков провел 68 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 31 (6+25) балл при полезности «плюс 14».

В плей-офф Кубка Гагарина хоккеист сыграл 17 игр и отметился 7 (1+6) баллами при полезности «плюс 1».