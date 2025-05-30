Семин про Овечкина: «Таких людей в ближайшие 100 лет в хоккее не будет. Он – главный в «Вашингтоне», но хоккей – командная игра. Александру повезло иметь прекрасных партнеров»

Александр Семин поделился мыслями касательно Александра Овечкина.

– Могли ли представить, играя вместе с Александром Овечкиным, что когда-нибудь ваш партнер станет лучшим снайпером в истории НХЛ?

– Нет, о таком я никогда не задумывался. Да и сам Александр, думаю, тоже не мог этого представить.

Думаю, таких людей в ближайшие 100 лет в хоккее не будет. В случае Овечкина совпало все: здоровье, талант и удача.

– Какие правила жизни делают Овечкина великим хоккеистом?

– Саша просто играет в хоккей, отдается любимому делу до конца. Надо признать, у него это получается лучше остальных. Его бросок феноменален, этим все сказано.

– Ваши главные воспоминания о совместной игре с Александром?

– Мы играли ради удовольствия, чтобы зрителю нравился наш хоккей.

Правда, иногда, бывало, играли чересчур через пас друг на друга, старались сыграть красиво. Не всем тренерам это нравилось, но это наш стиль игры, отказаться от него мы не могли.

– Вы застали Александра в начале карьеры. Сильно ли изменился его стиль сейчас?

– Будем реалистами: стиль Ови изменился. Сейчас он не бегает, как в 20 лет. Это просто невозможно.

Но его голевое чутье и бросок никуда не делись. А голевое чутье – главный навык в хоккее. С броском Овечкина вратари до сих пор не могут справиться.

– Возможно ли натренировать такой бросок, как у Овечкина?

– Думаю, нет. Это просто дано ему от природы. Да, он улучшал свой бросок, но натренировать его с нуля нереально.

Многие хоккеисты пытались много бросать, чтобы делать это так, как Овечкин. У кого-то получалось, бросок становился лучше. Но такой точный и сильный он только у Александра.

– Согласны, что Овечкин - главный хоккеист в истории «Вашингтона»?

– Понятно, что он – главный в «Вашингтоне», но хоккей – командная игра. Александру повезло иметь на протяжении карьеры прекрасных партнеров.

Без них ему было бы тяжело добиться таких результатов. А уникальность самого Ови состоит в голевом чутье, броске, настырности и упорстве, – сказал бывший нападающий «Вашингт она» Александр Семин .