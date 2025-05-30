  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Семин про Овечкина: «Таких людей в ближайшие 100 лет в хоккее не будет. Он – главный в «Вашингтоне», но хоккей – командная игра. Александру повезло иметь прекрасных партнеров»
11

Семин про Овечкина: «Таких людей в ближайшие 100 лет в хоккее не будет. Он – главный в «Вашингтоне», но хоккей – командная игра. Александру повезло иметь прекрасных партнеров»

Александр Семин поделился мыслями касательно Александра Овечкина.

– Могли ли представить, играя вместе с Александром Овечкиным, что когда-нибудь ваш партнер станет лучшим снайпером в истории НХЛ?

– Нет, о таком я никогда не задумывался. Да и сам Александр, думаю, тоже не мог этого представить.

Думаю, таких людей в ближайшие 100 лет в хоккее не будет. В случае Овечкина совпало все: здоровье, талант и удача.

– Какие правила жизни делают Овечкина великим хоккеистом?

– Саша просто играет в хоккей, отдается любимому делу до конца. Надо признать, у него это получается лучше остальных. Его бросок феноменален, этим все сказано.

– Ваши главные воспоминания о совместной игре с Александром?

– Мы играли ради удовольствия, чтобы зрителю нравился наш хоккей.

Правда, иногда, бывало, играли чересчур через пас друг на друга, старались сыграть красиво. Не всем тренерам это нравилось, но это наш стиль игры, отказаться от него мы не могли.

– Вы застали Александра в начале карьеры. Сильно ли изменился его стиль сейчас?

– Будем реалистами: стиль Ови изменился. Сейчас он не бегает, как в 20 лет. Это просто невозможно.

Но его голевое чутье и бросок никуда не делись. А голевое чутье – главный навык в хоккее. С броском Овечкина вратари до сих пор не могут справиться.

– Возможно ли натренировать такой бросок, как у Овечкина?

– Думаю, нет. Это просто дано ему от природы. Да, он улучшал свой бросок, но натренировать его с нуля нереально.

Многие хоккеисты пытались много бросать, чтобы делать это так, как Овечкин. У кого-то получалось, бросок становился лучше. Но такой точный и сильный он только у Александра.

– Согласны, что Овечкин - главный хоккеист в истории «Вашингтона»?

– Понятно, что он – главный в «Вашингтоне», но хоккей – командная игра. Александру повезло иметь на протяжении карьеры прекрасных партнеров.

Без них ему было бы тяжело добиться таких результатов. А уникальность самого Ови состоит в голевом чутье, броске, настырности и упорстве, – сказал бывший нападающий «Вашингтона» Александр Семин.

Что теперь будет с Ротенбергом?6752 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Семин
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoСпорт-Экспресс
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Рид Буше получит 90 млн рублей плюс бонусы по однолетнему контракту с «Автомобилистом». Форвард провел 3 сезона в «Авангарде»
313 минут назад
Фетисов об отставке Ротенберга: «Яркая личность нашего хоккея. Он жил и живет хоккеем – это однозначно. Его тренерская карьера продолжится, вопрос только – где?»
2125 минут назад
Александр Кожевников: «Ротенберг – самый яркий и интересный тренер КХЛ. Оставил бы его в СКА и дал поработать – систему-то он создал»
6555 минут назад
Знарок может вернуться в СКА. Клуб рассматривает приглашение тренера, с которым питерцы выиграли Кубок Гагарина («СЭ»)
42сегодня, 10:01
Черкас об увольнении Ротенберга: «Хоккей в Питере потеряет идентичность – школы работают, игроки уезжают в НХЛ. Из достижений – наполняемость трибун, его пресс-конференции вызывают интерес»
63сегодня, 09:48
Артюхина удивила отставка Ротенберга: «Думал, есть карт-бланш. «Локомотив» строился четыре года, чтобы дойти до Кубка Гагарина. Было бы интересно, если бы СКА возглавил иностранец»
23сегодня, 09:36
Рыбин об отставке Ротенберга из СКА: «Роман Борисович на этом не остановится. Возглавит какой-то клуб и будет двигаться дальше»
53сегодня, 09:10
Ларионов претендует на пост главного тренера СКА (Дарья Тубольцева)
61сегодня, 08:46
Казанский об отставке Ротенберга: «Остается надежда только на «ветеранов СКА» – пришла пора самого страстного их творения. Отказываюсь верить в скорый закат «прекрасной эпохи»
29сегодня, 08:34
Кетов претендует на тренерский пост в СКА. Клуб может вдвое урезать бюджет и расторгнуть контракты с самыми дорогими игроками («СЭ»)
101сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Шартье, Клаэссон, Ярош, Галиев и Хомченко покинули ЦСКА после истечения контрактов
37 минут назад
«Салават» подписал двухлетний контракт с Ильей Федотовым. Форвард получит 19 млн рублей за срок договора
3сегодня, 10:15
«Трактор» и Дер-Аргучинцев продлили контракт на год. Форвард набрал 30 очков в регулярке, 12 – в Кубке Гагарина
1сегодня, 09:24
Николишин об Овечкине в «Динамо»: «Не знаю, кто говорит о возвращении Александра, журналисты, которым заняться больше нечем»
1сегодня, 08:58
«Сочи» обменял Илью Федотова в «Салават» на Матвея Бабенко
12сегодня, 08:22
Сошников перешел в «Сибирь», подписав контракт на 2 года
сегодня, 07:51
Алистров о минском «Динамо»: «Успех – результат многолетней работы с молодежью в Беларуси. Больше 50% голов забивали белорусы, парни развиваются»
4сегодня, 07:15
Браун сыграет в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой». У форварда «Эдмонтона» 5+3 в 14 играх в текущем плей-офф
1сегодня, 06:58
Равиль Якубов о «Торпедо»: «За пару лет Нижний вернул себе титул одной из столиц нашего хоккея. «Горький» на багаже главной команды выиграл главный трофей ВХЛ»
сегодня, 06:45
Сергей Широков: «В Москве очень удобно на метро ездить. Последнее время я все чаще и чаще спускаюсь. Не так часто узнают, оно и к лучшему»
3сегодня, 05:25