Третьяк о том, когда молодым ехать в НХЛ: «В 20-23 года нужно стать звездой. Пока не стал настоящим профессионалом, будешь играть в фарм-клубах. Тяжелая работа, ездишь много в автобусах»

Владислав Третьяк высказался о том, когда молодежи лучше отправиться в НХЛ.

«Есть, конечно, суперзвезды в 18 лет, но их мало.

По моему мнению, в 20-23 года нужно стать звездой, тогда тебе легче будет играть. Пока не стал настоящим профессионалом, будешь играть в фарм-клубах. А это тяжелая работа, ездишь много в автобусах.

Ты можешь ехать, когда ты чувствуешь, что созрел как профессиональный хоккеист. А иначе ты можешь и не заиграть», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .