Третьяк о том, когда молодым ехать в НХЛ: «В 20-23 года нужно стать звездой. Пока не стал настоящим профессионалом, будешь играть в фарм-клубах. Тяжелая работа, ездишь много в автобусах»
Владислав Третьяк высказался о том, когда молодежи лучше отправиться в НХЛ.
«Есть, конечно, суперзвезды в 18 лет, но их мало.
По моему мнению, в 20-23 года нужно стать звездой, тогда тебе легче будет играть. Пока не стал настоящим профессионалом, будешь играть в фарм-клубах. А это тяжелая работа, ездишь много в автобусах.
Ты можешь ехать, когда ты чувствуешь, что созрел как профессиональный хоккеист. А иначе ты можешь и не заиграть», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Что теперь будет с Ротенбергом?6767 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости