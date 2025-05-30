Ян подписал однолетний контракт с «Салаватом» с зарплатой около 35 млн рублей
«Салават Юлаев» и Денис Ян продлили контракт.
28-летний нападающий подписал новое соглашение с уфимским клубом на один год.
По информации «Спорт-Экспресса», зарплата хоккеиста составит около 35 миллионов рублей.
Денис Ян перешел в «Салават Юлаев» по ходу сезона из «Торпедо».
Форвард набрал 22 (14+8) балла при полезности «минус 7» в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за «Салават Юлаев».
В плей-офф хоккеист отметился 8 (6+2) баллов при полезности «плюс 4» в 19 играх.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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