Ян подписал однолетний контракт с «Салаватом» с зарплатой около 35 млн рублей

«Салават Юлаев» и Денис Ян продлили контракт.

28-летний нападающий подписал новое соглашение с уфимским клубом на один год.

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата хоккеиста составит около 35 миллионов рублей.

Денис Ян перешел в «Салават Юлаев » по ходу сезона из «Торпедо».

Форвард набрал 22 (14+8) балла при полезности «минус 7» в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за «Салават Юлаев».

В плей-офф хоккеист отметился 8 (6+2) баллов при полезности «плюс 4» в 19 играх.