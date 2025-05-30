Фетисов о лидерстве России в рейтинге ИИХФ: «Очередное издевательство. Когда мы играли, не было никакого рейтинга – просто обыгрывали всех»

Вячеслав Фетисов оценил лидерство России в рейтинге ИИХФ.

Сборная России , несмотря на отстранение, возглавит рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025.

«Рейтинг не дает ни медалей, ни побед. Я думаю, что это просто очередное издевательство.

Когда мы играли, не было никакого рейтинга. Мы просто обыгрывали всех», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Сборная России возглавила рейтинг ИИХФ, ни разу не сыграв за три года. Как так?!