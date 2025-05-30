Фетисов о лидерстве России в рейтинге ИИХФ: «Очередное издевательство. Когда мы играли, не было никакого рейтинга – просто обыгрывали всех»
Вячеслав Фетисов оценил лидерство России в рейтинге ИИХФ.
Сборная России, несмотря на отстранение, возглавит рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025.
«Рейтинг не дает ни медалей, ни побед. Я думаю, что это просто очередное издевательство.
Когда мы играли, не было никакого рейтинга. Мы просто обыгрывали всех», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Сборная России возглавила рейтинг ИИХФ, ни разу не сыграв за три года. Как так?!
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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