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Фетисов о лидерстве России в рейтинге ИИХФ: «Очередное издевательство. Когда мы играли, не было никакого рейтинга – просто обыгрывали всех»

Вячеслав Фетисов оценил лидерство России в рейтинге ИИХФ.

Сборная России, несмотря на отстранение, возглавит рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025.

«Рейтинг не дает ни медалей, ни побед. Я думаю, что это просто очередное издевательство.

Когда мы играли, не было никакого рейтинга. Мы просто обыгрывали всех», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Сборная России возглавила рейтинг ИИХФ, ни разу не сыграв за три года. Как так?!

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoВячеслав Фетисов
logoКХЛ
ТАСС
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИИХФ
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