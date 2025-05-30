70 млн рублей в год – зарплата Пыленкова в «Динамо». Защитник вошел в топ-3 самых дорогих защитников КХЛ

Даниил Пыленков стал одним из самых дорогих защитников КХЛ.

«Динамо » сообщило о подписании нового двухлетнего соглашения с 24-летним защитником.

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата хоккеиста составит 70 миллионов рублей в год.

Таким образом, Даниил Пыленков вошел в тройку самых высокооплачиваемых защитников лиги – такой же оклад у Робина Пресса из «Металлурга». Больше всех среди данного амплуа получает Дамир Шарипзянов из «Авангарда» (80 миллионов рублей).

В прошедшем сезоне Пыленков провел 68 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 31 (6+25) балл при полезности «плюс 14».

В плей-офф Кубка Гагарина хоккеист сыграл 17 игр и отметился 7 (1+6) баллами при полезности «плюс 1».