Илья Воробьев о перекрестном плей-офф: «Получилось супер – много фаворитов вылетело. Не знаю, високосный год или формат плей-офф сказался»

Илья Воробьев поделился мнением о формате плей-офф КХЛ в этом сезоне.

В нынешнем сезоне команды из Восточной и Западной конференции играли между собой во втором раунде Кубка Гагарина. Раньше они могли встретиться только в финале.

– Как вы, будучи тренером, относитесь к введению в КХЛ перекрестного плей-офф?

– Мне кажется, что получилось супер. Нынешний сезон все показал. Много фаворитов вылетело, уж не знаю, это високосный год или перекрестный плей-офф так сказался.

Но в целом очень интересное нововведение, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.