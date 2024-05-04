Илья Воробьев о перекрестном плей-офф: «Получилось супер – много фаворитов вылетело. Не знаю, високосный год или формат плей-офф сказался»

Теги ЦСКА Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Илья Воробьев поделился мнением о формате плей-офф КХЛ в этом сезоне.

В нынешнем сезоне команды из Восточной и Западной конференции играли между собой во втором раунде Кубка Гагарина. Раньше они могли встретиться только в финале.

– Как вы, будучи тренером, относитесь к введению в КХЛ перекрестного плей-офф?

– Мне кажется, что получилось супер. Нынешний сезон все показал. Много фаворитов вылетело, уж не знаю, это високосный год или перекрестный плей-офф так сказался.

Но в целом очень интересное нововведение, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.

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5 комментариев
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Наверное только Рома Ротан расстроен от перекрестного плей-офф.😂
Остальные руководители клубов и тренеры уже положительно высказались.
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+2
А болелам просто кайф!!!
+2
-1
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Сказалось реальное соотношение сил запада и востока 😉
+2
-2
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Ответ Максим Седов
Наверное только Рома Ротан расстроен от перекрестного плей-офф.😂 Остальные руководители клубов и тренеры уже положительно высказались.
Довольны, особенно в ЦСКА и Динамо.
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