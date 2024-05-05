Владимир Крикунов: «Встреча президента Казахстана с Третьяком говорит о высоком статусе ФХР»
Владимир Крикунов высказался о матчах «России 25» против Казахстана и Беларуси.
«И матч против сборной Казахстана, готовящейся к чемпионату мира, и против команды Беларуси оставили хорошее впечатление.
Игроки сборной России играли с большим желанием, бились до последних секунд и было видно, что все ребята подошли к турне в хорошей физической форме. А это значит, что была грамотная подготовка к заключительной стадии сезона.
Вообще я бы хотел отметить не только эти два матча, но и встречу президента Казахстана Токаева с главой ФХР Владиславом Третьяком, на которой обсуждался вопрос развития хоккея, как в нашей стране, так и в Казахстане. Это говорит о высоком статусе нашей федерации», – заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов.