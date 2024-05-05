Игорь Григоренко о ЧМ: «Без сборной России не интересно. Будем смотреть Большой тур»

Игорь Григоренко сообщил, что не будет смотреть ЧМ по хоккею без сборной России.

«Честно сказать, я не буду смотреть. Без нашей сборной мне не интересно. Наша сборная в последнее время всегда боролась за призовые места. Сейчас нет смысла говорить, были бы они в числе фаворитов на этом чемпионате мира, потому что сейчас их там нет. Поэтому будем смотреть Большой тур.

Конечно, хотелось бы, чтобы сборная России поскорее вернулась на мировую арену. А там уже как решат наверху, так и будет.

Все турниры проводятся без нашей сборной. Я думаю, многим это не интересно. И за границей начинают поговаривать, что без России нет такой значимости у чемпионатов мира и всех остальных турниров», – заявил бывший нападающий сборной России Игорь Григоренко.

Напомним, на турнире Лига Ставок Большой тур сборная «России 25» играет против команд Беларуси и Казахстана.