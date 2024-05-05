Зарплата Дронова по новому контракту с «Трактором» – 50 млн рублей в год (Михаил Зислис)

Теги Трактор КХЛ Михаил Зислис Григорий Дронов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Григорий Дронов будет получать 50 млн рублей в год по контракту с «Трактором».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Ранее «Трактор» продлил контракт с защитником на 2 года.

«Зарплата защитника Григория Дронова по новому двухлетнему контракту с «Трактором» составит 50 миллионов рублей в год. Примерно столько же он получал и раньше», – написал Зислис.

Григорий Дронов пополнил состав «Трактора» по ходу сезона-2023/24 в результате обмена перед дедлайном.

Он провел 23 игры за клуб в регулярном чемпионате и набрал 6 (0+6) баллов при показателе полезности «+3». В плей-офф он сыграл 14 матчей, отметившись 3 (1+2) очками при полезности «+2».

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