Зарплата Дронова по новому контракту с «Трактором» – 50 млн рублей в год (Михаил Зислис)
Григорий Дронов будет получать 50 млн рублей в год по контракту с «Трактором».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Ранее «Трактор» продлил контракт с защитником на 2 года.
«Зарплата защитника Григория Дронова по новому двухлетнему контракту с «Трактором» составит 50 миллионов рублей в год. Примерно столько же он получал и раньше», – написал Зислис.
Григорий Дронов пополнил состав «Трактора» по ходу сезона-2023/24 в результате обмена перед дедлайном.
Он провел 23 игры за клуб в регулярном чемпионате и набрал 6 (0+6) баллов при показателе полезности «+3». В плей-офф он сыграл 14 матчей, отметившись 3 (1+2) очками при полезности «+2».