Роман Ротенберг: «Плотников даже выглядит более молодым, чем семь лет назад, когда выиграл Кубок Гагарина со СКА. Процент жира ниже, состав тела лучше»

Теги СКА КХЛ Сергей Плотников Михаил Григоренко Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг охарактеризовал Михаила Григоренко и Сергея Плотникова.

Нападающие пополнят состав СКА, перейдя из ЦСКА.

– Возраст всегда важен, но это только цифра. Надо смотреть, в каком состоянии игрок.

Например, посмотрите на Сергея Плотникова. Я с ним много работал, знаю его очень хорошо со всех сторон. Мы с ним выигрывали Кубок Гагарина в 2017 году.

Важно, как тренируется человек, когда ему за 30 лет. Это пример Плотникова. С каждым сезоном он занимается все больше и больше.

Я знаю его тренировки, как он питается. Да, Сергей стал возрастным, но он прекрасно следит за собой.

Он компенсировал свой возраст за счет правильного образа жизни и тренировочного процесса.

Он даже выглядит более молодым, чем семь лет назад, когда выиграл с нами Кубок Гагарина. Процент жира ниже, состав тела лучше.

По скоростным качествам и характеру он точно никому не уступает. Нам нужны такие ребята.

– Еще ведь и Михаил Григоренко.

– Миша – большой мастер, который очень нужен СКА.

Потому что мы создаем очень много моментов, например, 20 – но забрасываем только одну шайбу. А нам нужно в идеале реализовывать процентов 30 из того, что мы создаем. Чем больше, тем лучше – мы ведь максималисты.

Но мы очень рассчитываем на ребят, которые эти моменты умеют завершать.

Григоренко – олимпийский чемпион, трижды обладатель Кубка Гагарина. И как человек классный, и вместе мы уже работали.

Прекрасно понимаем друг друга, какие у нас требования. Есть победный опыт, и конечно же, Миша усилит СКА, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

7 комментариев
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Состав тела лучше - это стало три руки, как у шамана? И крыло из-за плеча? :)
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