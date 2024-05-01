Роман Ротенберг: «Плотников даже выглядит более молодым, чем семь лет назад, когда выиграл Кубок Гагарина со СКА. Процент жира ниже, состав тела лучше»

Роман Ротенберг охарактеризовал Михаила Григоренко и Сергея Плотникова.

Нападающие пополнят состав СКА, перейдя из ЦСКА.

– Возраст всегда важен, но это только цифра. Надо смотреть, в каком состоянии игрок.

Например, посмотрите на . Я с ним много работал, знаю его очень хорошо со всех сторон. Мы с ним выигрывали Кубок Гагарина в 2017 году.

Важно, как тренируется человек, когда ему за 30 лет. Это пример Плотникова. С каждым сезоном он занимается все больше и больше.

Я знаю его тренировки, как он питается. Да, Сергей стал возрастным, но он прекрасно следит за собой.

Он компенсировал свой возраст за счет правильного образа жизни и тренировочного процесса.

Он даже выглядит более молодым, чем семь лет назад, когда выиграл с нами Кубок Гагарина. Процент жира ниже, состав тела лучше.

По скоростным качествам и характеру он точно никому не уступает. Нам нужны такие ребята.

– Еще ведь и .

– Миша – большой мастер, который очень нужен СКА.

Потому что мы создаем очень много моментов, например, 20 – но забрасываем только одну шайбу. А нам нужно в идеале реализовывать процентов 30 из того, что мы создаем. Чем больше, тем лучше – мы ведь максималисты.

Но мы очень рассчитываем на ребят, которые эти моменты умеют завершать.

Григоренко – олимпийский чемпион, трижды обладатель Кубка Гагарина. И как человек классный, и вместе мы уже работали.

Прекрасно понимаем друг друга, какие у нас требования. Есть победный опыт, и конечно же, Миша усилит СКА, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.