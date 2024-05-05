Анисин о критике в адрес Ротенберга: «У нас принято в людях искать только минусы. Он фанатик хоккея, не стесняется учиться. В СКА все на высшем уровне в плане организации»

Михаил Анисин высказался о критике в адрес Романа Ротенберга.

– Как оцените выступление СКА в сезоне?

– СКА играл хорошо, проиграли – все бывает. Серия с « » была интересной. Нельзя сказать, что соперник прям переигрывал, у него было больше опыта и исполнительского мастерства. На следующий год, я думаю, у СКА все будет нормально.

– Вы уже выступали с поддержкой главного тренера СКА Романа Ротенберга. Как относитесь к очередной волне критики в его адрес?

– Критикуют его за то, что он Ротенберг? Если бы он был середнячком и никому неинтересен, о нем бы не говорили. У нас принято в людях искать только минусы.

Вот в забивается гол, и там комментаторы нахваливают нападающего. У нас же полгода будут рассказывать, как плохо сыграл защитник. В этом разница.

Негатива у нас много, надо его убирать. В свое время Вячеслав Аркадьевич Быков говорил, что в раздевалке должен быть только позитив и хорошее настроение. Если с Ротенбергом подписали контракт на пять лет, и пусть он работает, не надо никого трогать, дергать. Пять лет пройдет – посмотрим результаты.

Я вижу, что Ротенберг не стесняется учиться, это большой плюс. Мне очень импонирует, что он не сторонник оборонительной игры. Он фанатик хоккея – это сто процентов. Хочет поставить атакующий, интересный хоккей, чтобы приходили болельщики. И в клубе все на высшем уровне в плане организации, все это знают, – сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.