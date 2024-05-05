Анисин о критике в адрес Ротенберга: «У нас принято в людях искать только минусы. Он фанатик хоккея, не стесняется учиться. В СКА все на высшем уровне в плане организации»

Теги СКА Автомобилист Вячеслав Быков Михаил Анисин НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Михаил Анисин высказался о критике в адрес Романа Ротенберга.

– Как оцените выступление СКА в сезоне?

– СКА играл хорошо, проиграли – все бывает. Серия с «Автомобилистом» была интересной. Нельзя сказать, что соперник прям переигрывал, у него было больше опыта и исполнительского мастерства. На следующий год, я думаю, у СКА все будет нормально.

– Вы уже выступали с поддержкой главного тренера СКА Романа Ротенберга. Как относитесь к очередной волне критики в его адрес?

– Критикуют его за то, что он Ротенберг? Если бы он был середнячком и никому неинтересен, о нем бы не говорили. У нас принято в людях искать только минусы.

Вот в НХЛ забивается гол, и там комментаторы нахваливают нападающего. У нас же полгода будут рассказывать, как плохо сыграл защитник. В этом разница.

Негатива у нас много, надо его убирать. В свое время Вячеслав Аркадьевич Быков говорил, что в раздевалке должен быть только позитив и хорошее настроение. Если с Ротенбергом подписали контракт на пять лет, и пусть он работает, не надо никого трогать, дергать. Пять лет пройдет – посмотрим результаты.

Я вижу, что Ротенберг не стесняется учиться, это большой плюс. Мне очень импонирует, что он не сторонник оборонительной игры. Он фанатик хоккея – это сто процентов. Хочет поставить атакующий, интересный хоккей, чтобы приходили болельщики. И в клубе все на высшем уровне в плане организации, все это знают, – сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.

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18 комментариев
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Он был бы никому не интересен если бы не папа. Так и остался бы на уровне клоуна своего школьного класса.
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самозванец он
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Он интересен всем не как тренер, а как скоморох... Здесь, на этом сайте, это особенно заметно...
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Вообще никто не против Ромы шоу должно продолжаться.
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Ответ Алексей Тор
Вообще никто не против Ромы шоу должно продолжаться.
Если бы оно еще не за счет народного достояния проводилось, то ему вообще цены не было бы.
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Михаил Анисин - это тот самых как бы певец и не как бы хронический бухарик ?
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Чего не наговоришь, ради доступа к госкорыту.
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Ещё один прихвостень, на подработке у Ромарио
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и причмокнул....
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Анисин,
это понимаете смешно
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Интересно, когда Анисин доктора пытался бить, для него это был позитив или негатив?
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Многие болельщики СКА - фанатики. Может быть, кому-то из них исключительно из-за преданности хоккею и СКА доверить постоять на тренерском мостике?
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Все эти дифирамбы только от того что у Ромы денег как у дурака махорки. Вот и Михаил решил попробовать поискать удачи, а вдруг заметят и дадут место под солнцем. Какой Анисин шоумен все знают. Хоккеист он кстати классный
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Фанатизм не только вреден, но и опасен! Что в религии, что в спорте!
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Ответ Alexander Firsov
самозванец он
В смысле самозванец, где-то в застенках томится настоящий Роман Ротенберг?
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