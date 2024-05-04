Ротенберг о победе над Беларусью: «Рейтинги растут – зрелищный хоккей. Две игры Плешкова на ноль – дорогого стоит. Надо еще раз изучить историю нашего хоккея»
Роман Ротенберг высказался о победе над сборной Беларуси.
Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (6:0) в матче турнира Qazaqstan Hockey Open.
Голкипер российской команды Артемий Плешков ни разу не пропустил втором матче подряд. Ранее вратарь также сыграл на ноль в игре с командой Казахстана (1:0).
«Это дорогого стоит – две игры подряд сыграть на ноль. Стабильность – признак мастерства.
Не каждому вратарю это удается – две игры подряд в сборной России сыграть на ноль. Мы в прошлый раз проверили статистику: только Набоков и Шестеркин начинали в сборной России с сухаря.
А вот кто две подряд сыграл на ноль – это надо еще раз изучить историю нашего хоккея. Понимаем, что таких вратарей немного в истории.
Поэтому продолжаем работать. Есть что улучшить. Железобетонная оборона, яркая атака – думаю, что игра понравилась всем болельщикам.
Рейтинги растут – за счет того, что мы играем в зрелищный хоккей, забиваем много ярких голов и все закрываем в обороне, помогаем нашим вратарям играть на ноль», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Кто-нибудь знает?