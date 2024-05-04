Ротенберг о победе над Беларусью: «Рейтинги растут – зрелищный хоккей. Две игры Плешкова на ноль – дорогого стоит. Надо еще раз изучить историю нашего хоккея»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Артемий Плешков сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о победе над сборной Беларуси.

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (6:0) в матче турнира Qazaqstan Hockey Open.

Голкипер российской команды Артемий Плешков ни разу не пропустил втором матче подряд. Ранее вратарь также сыграл на ноль в игре с командой Казахстана (1:0).

«Это дорогого стоит – две игры подряд сыграть на ноль. Стабильность – признак мастерства.

Не каждому вратарю это удается – две игры подряд в сборной России сыграть на ноль. Мы в прошлый раз проверили статистику: только Набоков и Шестеркин начинали в сборной России с сухаря.

А вот кто две подряд сыграл на ноль – это надо еще раз изучить историю нашего хоккея. Понимаем, что таких вратарей немного в истории.

Поэтому продолжаем работать. Есть что улучшить. Железобетонная оборона, яркая атака – думаю, что игра понравилась всем болельщикам.

Рейтинги растут – за счет того, что мы играем в зрелищный хоккей, забиваем много ярких голов и все закрываем в обороне, помогаем нашим вратарям играть на ноль», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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32 комментария
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Кто в курсе, о каких рейтингах речь?
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Скоро на лесоповале у четы ротенбергов будет время изучить историю хоккея.
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Qazaqstan Open - это, видимо, теннисный турнир, и счет подходящий
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Господи, что этот клоун несёт...
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А можно циферки рейтингов? Было, стало. Или для красного словца, да, Ром?
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Если что и растёт, то только самолюбование Ротенберга
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Ответ Миша Шумилин
Кто в курсе, о каких рейтингах речь?
Рейтинги просмотров турнира,уже наверное за 500 миллионов перевалило .
+7
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+6
катастрофический кринж
+5
0
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Ответ dinm 8
Скоро на лесоповале у четы ротенбергов будет время изучить историю хоккея.
Твои слова, да Гаагскому суду в уши)
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Россия 9525 впереди планеты всей! Гордость нации! (нет, скорее позор).
+2
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В истории нашего хоккея не было подобного дна , чтобы товарняки с немотивированными Белоруссами и Казахами рассматривать как реальную проверку для вратаря
+2
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+2
Ответ Ебздрогыч
Qazaqstan Open - это, видимо, теннисный турнир, и счет подходящий
А Рыбакина и Соболенко все рейтинги турниру обеспечили..
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Ответ Миша Шумилин
Кто в курсе, о каких рейтингах речь?
Межротенбергские соревнования, чья игрушечная команда круче
+3
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У вас повреждение мозга. Вы обречены хорошо себя чувствовать до конца жизни. («Доктор Хаус»)
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Ответ Игорь 60
Ну опустите его на землю
Размечтались, это нереально, он же как паровоз, уже набрал ход.
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Очередные рекорды побиты-УРА ТОВАРИЩИ!!!
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Какой счёт в суперсерии?
Кто-нибудь знает?
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Он всегда говорит "мы". Кого он имеет в виду? С ним там еще кто-то?
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https://youtube.com/watch?v=fUAaTSmDqS8
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Играли что ли?
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Никто это не смотрит, а рейтинги растут… Сюр, ёптель
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Надо провести чемпионат БРИКС по хоккею! Что за зря товарняки гонять!
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В целом сам Ротенберг считай смотрит хоккей у мостика + его родня по ТВ - это видимо и есть БОЛЬШИЕ РЕЙТИНГИ
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Топ Стендап комиков мой шорт лист. 1 место. Роман Ротенберг
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По сравнению с Этим хоккеем Бориса, ПО НХЛ - просто пук в лужу.
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Ещё раз изучить историю нашего хоккея? Ещё раз? Одного мало?
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Не пишите здесь комментарии-не пиарьте Ротенберга
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Ну опустите его на землю
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Ахахахахаха
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🤦
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