Ротенберг о победе над Беларусью: «Рейтинги растут – зрелищный хоккей. Две игры Плешкова на ноль – дорогого стоит. Надо еще раз изучить историю нашего хоккея»

Роман Ротенберг высказался о победе над сборной Беларуси.

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (6:0) в матче турнира Qazaqstan Hockey Open.

Голкипер российской команды ни разу не пропустил втором матче подряд. Ранее вратарь также сыграл на ноль в игре с командой Казахстана (1:0).

«Это дорогого стоит – две игры подряд сыграть на ноль. Стабильность – признак мастерства.

Не каждому вратарю это удается – две игры подряд в сборной России сыграть на ноль. Мы в прошлый раз проверили статистику: только Набоков и Шестеркин начинали в сборной России с сухаря.

А вот кто две подряд сыграл на ноль – это надо еще раз изучить историю нашего хоккея. Понимаем, что таких вратарей немного в истории.

Поэтому продолжаем работать. Есть что улучшить. Железобетонная оборона, яркая атака – думаю, что игра понравилась всем болельщикам.

Рейтинги растут – за счет того, что мы играем в зрелищный хоккей, забиваем много ярких голов и все закрываем в обороне, помогаем нашим вратарям играть на ноль», – сказал главный тренер сборной «России 25» .