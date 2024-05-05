Ротенберг поздравил с Пасхой: «Праздник еще раз напоминает нам о том, что добро всегда побеждает зло, а жизнь – смерть. Давайте дарить друг другу только радость»

Роман Ротенберг поздравил с праздником Пасхи.

«Поздравляю всех православных с самым главным праздником – со Светлой Пасхой!

Этот весенний праздник еще раз напоминает нам о том, что добро всегда побеждает зло, а жизнь – смерть.

Давайте дарить друг другу только радость, совершать хорошие поступки, помогать тем, кто попал в беду, и творить добро.

Пусть все помыслы будут чистыми, пусть тепло и счастье приходят каждый дом! Христос Воскресе!» – написал главный тренер и «России 25» в телеграм-канале.