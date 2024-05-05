Ротенберг поздравил с Пасхой: «Праздник еще раз напоминает нам о том, что добро всегда побеждает зло, а жизнь – смерть. Давайте дарить друг другу только радость»

Теги СКА ФХР болельщики Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поздравил с праздником Пасхи.

«Поздравляю всех православных с самым главным праздником – со Светлой Пасхой!

Этот весенний праздник еще раз напоминает нам о том, что добро всегда побеждает зло, а жизнь – смерть.

Давайте дарить друг другу только радость, совершать хорошие поступки, помогать тем, кто попал в беду, и творить добро.

Пусть все помыслы будут чистыми, пусть тепло и счастье приходят каждый дом! Христос Воскресе!» – написал главный тренер СКА и «России 25» в телеграм-канале. 

8 комментариев
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Если бы добро побеждало зло, то Ротенберг работал бы завхозом в сельском клубе.
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Пока ты и тебе подобные не будут висеть на деревьях как гирлянды поздравления не засчитываются.
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Присоединяюсь.Всех православных с праздником!Христос Воскресе!
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Ответ Андрей Валерьевич
Присоединяюсь.Всех православных с праздником!Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
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Правильные слова сказал. Теперь буду переживать за него, не посадили бы за экстремизм
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Смех и радость он приносит людям!!!
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