Ротенберг о продлении сезона КХЛ и «Барысе»: «Такие вопросы должны быть на уровне президентов стран. Это самое правильное»

Теги СКА Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Барыс Роман Ротенберг ТАСС Sports – Казахстан Хоккей

Роман Ротенберг высказался о положении «Барыса» на фоне продления сезона КХЛ.

Ранее генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев сообщил, что обратится в лигу по поводу сохранения текущих сроков сезона Фонбет чемпионата КХЛ: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана».

«Это серьезное решение лиги. Я считаю, такие вопросы должны быть на уровне президентов стран для развития хоккея.

Думаю, на их уровне такие вопросы должны решаться.

Это будет самым правильным решением», – сказал главный тренер сборной России 25 и СКА Роман Ротенберг.

17 комментариев
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Думаю календарь КХЛ и даты игр Барыса должны сами Ротшильды с Рокфеллерами утверждать, какие ещё президенты?

Если серьезно, то Р-800 на чем то тяжелом сидит либо это психиатрия.
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Президентам больше делать нечего, чтобы решать, продлять сезон или нет? Рома, ты чем вообще думаешь, если в принципе думаешь?
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Тогда надо ликвидировать руководство КХЛ, ФХР, если они не могут сами справиться
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Письмо пишите срочно вместе с ветеранами думаю так правильнее будет.
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А трава-то в Казахстане забористая.
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Роман, браво 👏🏻 снова отличная юмореска
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А вот Байден и Трюдо лошки, не могут с НХЛ договориться о сокращении сезона
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Слов нет, одни выражения. До такого мог додуматься только ОН. Браво!!!!!
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На заседании совета безопасности ООН такие вещи нужно решать. Как никак от этого зависит… да ничего не зависит.
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как ты достал, неужели и летом будет 3,14здеть(((
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Надо даты окончания сезона прописать в конституции.
Заодно и обнулиться ещё раз можно будет.
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Рома хочет реформ во всем в кхл .может возглавить ему и эту контору вместо морозова вот будет бразильский хоккей
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Интересно,а причём здесь президенты стран?Спорт же вне политики.КХЛ решает продлять сезон или нет.Думается Казахстану это не нужно.У них Ч.М..Хотя плей-офф они навряд ли попадут.
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Ротенберг ошибся - к решению таких сложных вопросов надо привлекать ООН. Там ведь самые умные и дальновидные.
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Маразм крепчает
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Ответ Melnikov1968
Президентам больше делать нечего, чтобы решать, продлять сезон или нет? Рома, ты чем вообще думаешь, если в принципе думаешь?
Он не думает, нечем.
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