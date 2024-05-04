Ротенберг о продлении сезона КХЛ и «Барысе»: «Такие вопросы должны быть на уровне президентов стран. Это самое правильное»

Роман Ротенберг высказался о положении «Барыса» на фоне продления сезона КХЛ.

Ранее генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев сообщил, что обратится в лигу по поводу сохранения текущих сроков сезона Фонбет чемпионата КХЛ: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана».

«Это серьезное решение лиги. Я считаю, такие вопросы должны быть на уровне президентов стран для развития хоккея.

Думаю, на их уровне такие вопросы должны решаться.

Это будет самым правильным решением», – сказал главный тренер сборной России 25 и СКА Роман Ротенберг.