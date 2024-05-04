Якушев о российском хоккее: «Так долго вариться в собственном соку – это отрицательно будет сказываться на росте мастерства игроков»
Александр Якушев высказался о влиянии отсутствия международных игр на хоккеистов.
Сборная России отстранена решением ИИХФ от международных турниров.
«Конечно, те санкции, которые применяются, нас лишили игры на международных соревнованиях, в Олимпийских играх.
Это, конечно, сказывается, потому что так долго вариться в собственном соку – это отрицательно будет сказываться на росте мастерства наших хоккеистов.
Когда [российские] хоккеисты встречаются с лучшими хоккеистами мира, приезжают на чемпионат, Олимпийские игры, они растут в своем мастерстве, а так долго в собственном соку [вариться], повторяю, это очень-очень отрицательный момент», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
Надеюсь, молодежь без проблем будет уезжать за океан, пока нам тягаться с нхл не по силам