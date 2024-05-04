Якушев о российском хоккее: «Так долго вариться в собственном соку – это отрицательно будет сказываться на росте мастерства игроков»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею Александр Якушев Р-Спорт Хоккей

Александр Якушев высказался о влиянии отсутствия международных игр на хоккеистов.

Сборная России отстранена решением ИИХФ от международных турниров.

«Конечно, те санкции, которые применяются, нас лишили игры на международных соревнованиях, в Олимпийских играх.

Это, конечно, сказывается, потому что так долго вариться в собственном соку – это отрицательно будет сказываться на росте мастерства наших хоккеистов.
 
Когда [российские] хоккеисты встречаются с лучшими хоккеистами мира, приезжают на чемпионат, Олимпийские игры, они растут в своем мастерстве, а так долго в собственном соку [вариться], повторяю, это очень-очень отрицательный момент», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

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11 комментариев
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Всё деградируют один Ротенберг растёт.
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По факту, конечно. Жаль, что предпосылок к изменению ситуации нет.
Надеюсь, молодежь без проблем будет уезжать за океан, пока нам тягаться с нхл не по силам
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В НХЛ дорога открыта, езжай повышай мастерство в условиях жесточайшей конкуренции. А на чемпионатах мира мастерство давно уже никакое не повышается.
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А что делать а как быть.
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Проблема в том, что турниров всё равно нет. Ну введут там кубок мира или как его там раз в 4 года. Введут, отменят или опять введут. Отпустят на олимпийские игры, не отпустят нхловцев. Полная нестабильность.
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А когда последний раз на ЧМ или, тем более, ОИ приезжали сильнейшие??? Те же лица из КХЛ под флагом Канады или Чехии...Плюс НХЛовская молодежка...
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Небольшая деградация будет, но она коснётся всего европейского хоккея, ведь КХЛ для многих была ступенью в НХЛ, а фины так вообще наигрывали игроков сборной и своих тренеров в нашей лиге. С другой стороны наши тренеры не имеют возможности конкурировать с другими хоккейными школами, а это ведёт к зашоренности. А хорошие игроки всегда могут себя проявить за океаном. Даже те игроки, которые не проходят в КХЛ, имеют возможность делать карьеру в зарубежных чемпионатах. Так что за будущее нашего хоккея я не волнуюсь.
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Ответ Красная стрела
А смысл нам в том, что молодежь туда уезжает и проводит карьеру? Это не футбол, где есть международные турниры и там мы получаем сборную из игроков, которые имеют отличный опыт. Думаю, наоборот нужно, по максимум «перекрыть» путь за океан. Под перекрыть имею ввиду мягкую силу, а не тотальный запрет. Стимулирование зп, еще какими бонусами и т.д.
Рано или поздно допустят. А нам нужны игроки, знающие, как играют главные соперники. Я бы с радость хотел, чтобы оставались в лиге, не уступающей нхл, но пока и близко не так.
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Ответ Красная стрела
А смысл нам в том, что молодежь туда уезжает и проводит карьеру? Это не футбол, где есть международные турниры и там мы получаем сборную из игроков, которые имеют отличный опыт. Думаю, наоборот нужно, по максимум «перекрыть» путь за океан. Под перекрыть имею ввиду мягкую силу, а не тотальный запрет. Стимулирование зп, еще какими бонусами и т.д.
это худшее что может быть для развития молодежного хоккея
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Ответ J-12
это худшее что может быть для развития молодежного хоккея
Ну так возьми любой вид спорта, у нас там всех сильнейших поголовно отправляют в лучшую лиги мира? Я понимаю смысл в этом, когда мы там дико отстаем. Но когда своя лига сама хорошего уровня, почему нельзя держать своих и по возможности хороших иностранцев пытаться урвать? 🤷‍♂️
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