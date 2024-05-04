Рябыкин о «России 25»: «Когда нас вернут на турниры, будет уже подготовленная команда, которая продолжит радовать на чемпионатах мира и Олимпиадах»

Дмитрий Рябыкин оценил победу «России 25» над командой Беларуси.

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (6:0) в матче турнира Qazaqstan Hockey Open.

«Хорошая, добротная, уверенная победа российской сборной.

С каждым периодом преимущество команды Романа Ротенберга было налицо – много бросков, выигранные единоборства, хорошие комбинации, голы в численном неравенстве в том числе.

Отметил бы вратаря Плешкова, отыгравшего второй подряд сухой матч.

Очень важная и полезная серия матчей, в которых у каждого из хоккеистов есть хороший шанс заявить о себе на международном уровне и доказать, что он достоин выступления за сборную.

Уверен, что подобные игры позволят игрокам набираться опыта, и когда нас вернут на крупные международные турниры – у нас будет уже подготовленная команда, которая будет продолжать нас радовать на чемпионатах мира и Олимпиадах», – сказал бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.