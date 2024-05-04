Рябыкин о «России 25»: «Когда нас вернут на турниры, будет уже подготовленная команда, которая продолжит радовать на чемпионатах мира и Олимпиадах»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Дмитрий Рябыкин Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Чемпионат.com Артемий Плешков сборная России U25 Хоккей

Дмитрий Рябыкин оценил победу «России 25» над командой Беларуси.

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (6:0) в матче турнира Qazaqstan Hockey Open.

«Хорошая, добротная, уверенная победа российской сборной.

С каждым периодом преимущество команды Романа Ротенберга было налицо – много бросков, выигранные единоборства, хорошие комбинации, голы в численном неравенстве в том числе.

Отметил бы вратаря Плешкова, отыгравшего второй подряд сухой матч.

Очень важная и полезная серия матчей, в которых у каждого из хоккеистов есть хороший шанс заявить о себе на международном уровне и доказать, что он достоин выступления за сборную.

Уверен, что подобные игры позволят игрокам набираться опыта, и когда нас вернут на крупные международные турниры – у нас будет уже подготовленная команда, которая будет продолжать нас радовать на чемпионатах мира и Олимпиадах», – сказал бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.

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