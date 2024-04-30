Максим Третьяк переходит в «Салават Юлаев». Вратарь провел четыре сезона в «Сочи»

Теги Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Максим Третьяк Сочи Спорт-Экспресс Хоккей

Максим Третьяк перейдет в «Салават Юлаев» из «Сочи».

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Голкипер провел предыдущие четыре сезона в составе южан. Он выступал за команду с сезона-2020/21.

В прошедшем сезоне Максим Третьяк провел 17 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 4,54 шайбы и отражая 88,3% бросков. Вратарь сыграл один матч на ноль.

Вратарь в лиге также играл за рижское «Динамо» и «Адмирал». В общей сложности на данный момент провел 116 игр в регулярных чемпионатах КХЛ.

24 комментария
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😂🤦
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Тут без дедушки не обошлось.
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8 сезонов в КХЛ и всего 115 матчей. Он в Сочи-то не играл совсем. На кой хрен в Салават? Чтобы что?
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Ответ BertNiKK
8 сезонов в КХЛ и всего 115 матчей. Он в Сочи-то не играл совсем. На кой хрен в Салават? Чтобы что?
Что бы пилить
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Одним вратарём тяжело будет играть... Че не в ска то ...
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Зачем Салавату вратарь с такой статистикой ? ?
Подковерные игры с дедушкой ? ?
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Вот это вратарь, настоящий вратарь. Отразил 88,3% бросков. У деда на олимпидев 80 было всего 84%.
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Похоже у Салавата дела совсем плохи.
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у меня всего два вопроса: зачем? и на**я???!!!
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Ответ unbelievable
За былые заслуги деда?
Не за былые, а за нынешние... Деда
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это издевательство!!!!????? или шутка такая апреля!????
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Очередной позор.
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СЮ в пердив что ли собрался?
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За былые заслуги деда?
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стена
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Пристроили внучка в фарм
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вместо того чтобы давать больше практики Семёну Вязовому (просто напомню что ему 21 как и Набокову из Магнитки), они подписывают это бревнище!
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Моё сочувствие болельщикам Салавата
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на хрен он нужен!!!!
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Ответ BertNiKK
8 сезонов в КХЛ и всего 115 матчей. Он в Сочи-то не играл совсем. На кой хрен в Салават? Чтобы что?
наверное сам Третьяк попросил
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Ответ BertNiKK
8 сезонов в КХЛ и всего 115 матчей. Он в Сочи-то не играл совсем. На кой хрен в Салават? Чтобы что?
Думают, дед помогать будет.
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Ответ BertNiKK
8 сезонов в КХЛ и всего 115 матчей. Он в Сочи-то не играл совсем. На кой хрен в Салават? Чтобы что?
В Сочи он как раз играл, в Риге и Владивостоке за 4 года около 10 игр было, остальное за 4 года в Сочи
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Статистика запредельная. И куда только Эдмонтон смотрит?
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