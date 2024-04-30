Максим Третьяк переходит в «Салават Юлаев». Вратарь провел четыре сезона в «Сочи»
Максим Третьяк перейдет в «Салават Юлаев» из «Сочи».
Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Голкипер провел предыдущие четыре сезона в составе южан. Он выступал за команду с сезона-2020/21.
В прошедшем сезоне Максим Третьяк провел 17 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 4,54 шайбы и отражая 88,3% бросков. Вратарь сыграл один матч на ноль.
Вратарь в лиге также играл за рижское «Динамо» и «Адмирал». В общей сложности на данный момент провел 116 игр в регулярных чемпионатах КХЛ.
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