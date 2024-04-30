Максим Третьяк переходит в «Салават Юлаев». Вратарь провел четыре сезона в «Сочи»

Максим Третьяк перейдет в «Салават Юлаев» из «Сочи».

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Голкипер провел предыдущие четыре сезона в составе южан. Он выступал за команду с сезона-2020/21.

В прошедшем сезоне провел 17 матчей в Фонбет чемпионате , одержал 3 победы, пропуская в среднем 4,54 шайбы и отражая 88,3% бросков. Вратарь сыграл один матч на ноль.

Вратарь в лиге также играл за рижское «Динамо» и «Адмирал». В общей сложности на данный момент провел 116 игр в регулярных чемпионатах КХЛ.