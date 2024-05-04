Мэттьюс поучаствовал в раскатке «Торонто» перед 7-й игрой с «Бостоном». Форвард пропустил 5-й и 6-й матчи серии
Остон Мэттьюс может сыграть в седьмом матче серии с «Бостоном».
Нападающий «Торонто» принял участие в утренней раскатке команды в преддверии седьмой игры с «Брюинс» в первом раунде Кубка Стэнли.
Форвард ранее пропустил третий период четвертого матча серии, а также пятый и шестой матчи полностью. Озвученная «Торонто» причина – болезнь.
При этом инсайдер Крис Джонстон сообщил, что у нападающего в дополнение к болезни может быть травма.
В четырех играх серии Остон Мэттьюс набрал 3 (1+2) очка – все во втором матче.
Ничего не имею против усача, он объективно хорош, но какой смысл его недолеченного ставить на 7-ю игру, когда с 1:3 ушли без него. Кого-то убирать с победного состава