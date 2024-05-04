Мэттьюс поучаствовал в раскатке «Торонто» перед 7-й игрой с «Бостоном». Форвард пропустил 5-й и 6-й матчи серии

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс может сыграть в седьмом матче серии с «Бостоном».

Нападающий «Торонто» принял участие в утренней раскатке команды в преддверии седьмой игры с «Брюинс» в первом раунде Кубка Стэнли.

Форвард ранее пропустил третий период четвертого матча серии, а также пятый и шестой матчи полностью. Озвученная «Торонто» причина – болезнь.

При этом инсайдер Крис Джонстон сообщил, что у нападающего в дополнение к болезни может быть травма.

В четырех играх серии Остон Мэттьюс набрал 3 (1+2) очка – все во втором матче.

7 комментариев
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О, всё) Пиши-пропало)
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Ужасная новость для Торонто.
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На переправе коней не меняют)
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Торонто во второй раунд не собирается, что ли?

Ничего не имею против усача, он объективно хорош, но какой смысл его недолеченного ставить на 7-ю игру, когда с 1:3 ушли без него. Кого-то убирать с победного состава
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С победой, Бостон!
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Пожалуйста, не выходи на игру.
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Ждемссссс
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