Мэттьюс поучаствовал в раскатке «Торонто» перед 7-й игрой с «Бостоном». Форвард пропустил 5-й и 6-й матчи серии

Остон Мэттьюс может сыграть в седьмом матче серии с «Бостоном».

Нападающий « » принял участие в утренней раскатке команды в преддверии седьмой игры с «Брюинс» в первом раунде Кубка Стэнли.

Форвард ранее пропустил третий период четвертого матча серии, а также пятый и шестой матчи полностью. Озвученная «Торонто» причина – болезнь.

При этом инсайдер Крис Джонстон сообщил, что у нападающего в дополнение к болезни может быть травма.

В четырех играх серии набрал 3 (1+2) очка – все во втором матче.