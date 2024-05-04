Михаил Григоренко: «Задоров – один из самых силовых защитников в НХЛ. Контактный, может в тело хорошо припечатать. Хорошо, что мы в одной команде играли»

Теги СКА Баффало Коламбус Чикаго Ванкувер Колорадо НХЛ КХЛ Михаил Григоренко Никита Задоров Хоккей

Михаил Григоренко поделился мнением о манере игры Никиты Задорова.

29-летний защитник выступает за «Ванкувер». В регулярном чемпионате Задоров набрал 20 (6+14) очков и 125 штрафных минут за 75 матчей.

«Он один из самых силовых защитников в НХЛ. Именно контактных, которые могут в тело хорошо припечатать. 

Хорошо, что мы в одной команде играли: сначала в «Баффало», потом в «Колорадо». 

Мне довелось против Задорова сыграть в ковидный сезон, когда я был в «Коламбусе», он был в «Чикаго». Но я так думаю, он по дружбе не стал меня трогать», – сказал смеясь Михаил Григоренко.

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