Михаил Григоренко: «Задоров – один из самых силовых защитников в НХЛ. Контактный, может в тело хорошо припечатать. Хорошо, что мы в одной команде играли»

Михаил Григоренко поделился мнением о манере игры Никиты Задорова.

29-летний защитник выступает за «Ванкувер». В регулярном чемпионате Задоров набрал 20 (6+14) очков и 125 штрафных минут за 75 матчей.

«Он один из самых силовых защитников в НХЛ. Именно контактных, которые могут в тело хорошо припечатать.

Хорошо, что мы в одной команде играли: сначала в «Баффало», потом в «Колорадо».

Мне довелось против Задорова сыграть в ковидный сезон, когда я был в «Коламбусе», он был в «Чикаго». Но я так думаю, он по дружбе не стал меня трогать», – сказал смеясь Михаил Григоренко.